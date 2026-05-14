В МИД заявили о договороспособности США по украинскому урегулированию

ООН, 14 мая - РИА Новости. Российско-американские контакты на высшем уровне свидетельствуют о договороспособности Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Наши контакты с американской стороной, контакты наших президентов, которые были по телефону и очные, они оставляют хорошее впечатление, впечатление о договороспособности американской стороны в рамках тех функций, которые она предлагает в урегулировании украинского конфликта", - сказал Панкин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.