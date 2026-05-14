В МИД предупредили о риске задержаний россиян за рубежом и выдачи в США

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиянам при выезде за рубеж стоит помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Дипломат подчеркнул, что МИД не определяет, куда россиянам ездить, а куда - нет. Министерство лишь может рекомендовать не посещать определенные страны, если граждане считают, что у них могут быть проблемы в отношениях с американскими или европейскими властями.