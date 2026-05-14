В МИД предупредили о риске задержаний россиян за рубежом и выдачи в США
02:35 14.05.2026
В МИД предупредили о риске задержаний россиян за рубежом и выдачи в США

Лукьянцев посоветовал помнить о риске задержания и экстрадиции в США

© РИА Новости / Антон Денисов | Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 14.05.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев предупредил о риске задержания и экстрадиции россиян в США из третьих стран.
  • МИД РФ не определяет, какие страны россиянам можно посещать, а какие нет, но может рекомендовать не посещать определенные страны при наличии проблем в отношениях с американскими или европейскими властями.
  • К странам с повышенным риском задержания граждан России по запросам США относятся большая часть Европы и Латинской Америки, а также Австралия, Канада, Армения, Израиль, Мальдивы, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Шри-Ланка, Либерия и Марокко.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиянам при выезде за рубеж стоит помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
"У многих государств не только в Европейском союзе, но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции. Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться, если они выезжают за рубеж", - сказал Лукьянцев.
Дипломат подчеркнул, что МИД не определяет, куда россиянам ездить, а куда - нет. Министерство лишь может рекомендовать не посещать определенные страны, если граждане считают, что у них могут быть проблемы в отношениях с американскими или европейскими властями.
Согласно опубликованной МИД РФ информации, к странам с повышенным риском задержания граждан России по запросам США относятся большая часть Европы и Латинской Америки, а также Австралия, Канада, Армения, Израиль, Мальдивы, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Шри-Ланка, Либерия и Марокко. При этом в министерстве отмечают, что этот список не охватывает все страны, связанные с США договорами о выдаче.
