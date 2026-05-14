Илон Маск покидает зал народных собраний в Пекине после церемонии приветствия президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. 14 мая 2026

Илон Маск покидает зал народных собраний в Пекине после церемонии приветствия президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. 14 мая 2026

© REUTERS / Evan Vucci Илон Маск покидает зал народных собраний в Пекине после церемонии приветствия президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. 14 мая 2026

Илон Маск оценил переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ Илон Маск заявил, что встречи делегаций США и Китая в Пекине под руководством Дональда Трампа и Си Цзиньпина проходят замечательно и уже дают хорошие результаты.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг также положительно отозвался о переговорах, отметив, что господин Си и президент Трамп были великолепны.

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что встречи делегаций США и Китая в Пекине под руководством американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина проходят замечательно и уже дают хорошие результаты.

В четверг в Доме народных собраний в Пекине начались официальные переговоры лидеров Китая США . На них Трамп заявил, что привез в Китай крупнейших бизнесменов мира для развития торговли.

"Замечательно... Много хорошего", - приводит пресс-пул Белого дома ответ миллиардера на вопрос о том, чего уже удалось достичь в ходе встреч в Пекине.

Другие бизнесмены, сопровождающие Трампа в ходе его визита в Китай, также положительно отозвались о проходящих там переговорах. Гендиректор Apple Тим Кук , к примеру, ответил на тот же вопрос поднятыми большими пальцами.

"Встречи прошли хорошо... Господин Си и президент Трамп были великолепны", - описал переговоры гендиректор компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг.