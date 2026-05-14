Илон Маск оценил переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Пекине

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что встречи делегаций США и Китая в Пекине под руководством американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина проходят замечательно и уже дают хорошие результаты.
"Замечательно... Много хорошего", - приводит пресс-пул Белого дома ответ миллиардера на вопрос о том, чего уже удалось достичь в ходе встреч в Пекине.
"Встречи прошли хорошо... Господин Си и президент Трамп были великолепны", - описал переговоры гендиректор компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг.
Перед поездкой Трамп обещал, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином первым делом попросит коллегу "открыть" Китай для работы американских компаний. Он также отмечал, что его будут сопровождать главы крупнейших американских компаний, в том числе Хуанг, Маск, Кук, президент Boeing Келли Ортберг, главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и глава компании BlackRock Ларри Финк.