Илон Маск оценил переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 14.05.2026
06:50 14.05.2026 (обновлено: 10:32 14.05.2026)
© REUTERS / Evan VucciИлон Маск покидает зал народных собраний в Пекине после церемонии приветствия президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. 14 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск заявил, что встречи делегаций США и Китая в Пекине под руководством Дональда Трампа и Си Цзиньпина проходят замечательно и уже дают хорошие результаты.
  • Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг также положительно отозвался о переговорах, отметив, что господин Си и президент Трамп были великолепны.
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что встречи делегаций США и Китая в Пекине под руководством американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина проходят замечательно и уже дают хорошие результаты.
В четверг в Доме народных собраний в Пекине начались официальные переговоры лидеров Китая и США. На них Трамп заявил, что привез в Китай крупнейших бизнесменов мира для развития торговли.
"Замечательно... Много хорошего", - приводит пресс-пул Белого дома ответ миллиардера на вопрос о том, чего уже удалось достичь в ходе встреч в Пекине.
Другие бизнесмены, сопровождающие Трампа в ходе его визита в Китай, также положительно отозвались о проходящих там переговорах. Гендиректор Apple Тим Кук, к примеру, ответил на тот же вопрос поднятыми большими пальцами.
"Встречи прошли хорошо... Господин Си и президент Трамп были великолепны", - описал переговоры гендиректор компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг.
Перед поездкой Трамп обещал, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином первым делом попросит коллегу "открыть" Китай для работы американских компаний. Он также отмечал, что его будут сопровождать главы крупнейших американских компаний, в том числе Хуанг, Маск, Кук, президент Boeing Келли Ортберг, главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и глава компании BlackRock Ларри Финк.
