Власти Южной Кореи одобрили визит футболисток из КНДР

СЕУЛ, 14 мая — РИА Новости. Министерство по делам объединения Южной Кореи одобрило визит женской футбольной команды КНДР в страну для участия в полуфинале Женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC), передает агентство Ренхап со ссылкой на ведомство.
Женский футбольный клуб из КНДР в мае должен посетить Южную Корею для соревнований в полуфинале Женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC), это первый визит спортивной команды из КНДР на Юг за почти 8 лет, а для женского футбола - за 12 лет. "Нэкохян" сыграет с южнокорейским "Сувон ФК Уимен" 20 мая.
Согласно Закону о межкорейских обменах и сотрудничестве, граждане КНДР должны получать индивидуальное разрешение правительства на въезд в Южную Корею.
"Министерство объединения сообщило, что разрешение было выдано 39 северокорейским игрокам и сотрудникам команды на период с воскресенья (16 мая – ред.) по 24 мая", - пишет агентство.
Как добавил представитель ведомства, команда КНДР может покинуть Южную Корею и раньше в случае проигрыша в межкорейском матче в полуфинале, который назначен на 20 мая. Финал лиги назначен на 23 мая, где одна из двух Корей встретится на поле с победителем другого полуфинала, одной из двух команд - Melbourne City FC Women или Tokyo Verdy Beleza.
