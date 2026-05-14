Власти Южной Кореи одобрили визит футболисток из КНДР

"Министерство объединения сообщило, что разрешение было выдано 39 северокорейским игрокам и сотрудникам команды на период с воскресенья (16 мая – ред.) по 24 мая", - пишет агентство.

Как добавил представитель ведомства, команда КНДР может покинуть Южную Корею и раньше в случае проигрыша в межкорейском матче в полуфинале, который назначен на 20 мая. Финал лиги назначен на 23 мая, где одна из двух Корей встретится на поле с победителем другого полуфинала, одной из двух команд - Melbourne City FC Women или Tokyo Verdy Beleza.