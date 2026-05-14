Рейтинг@Mail.ru
Власти Южной Кореи одобрили визит футболисток из КНДР - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:10 14.05.2026
Власти Южной Кореи одобрили визит футболисток из КНДР

Минобъединения в Сеуле одобрило визит футболисток КНДР в Южную Корею

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч на поле. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство по делам объединения Южной Кореи одобрило визит женской футбольной команды из КНДР.
  • Визит станет первым за почти 8 лет для спортивной команды из КНДР и за 12 лет — для женского футбола.
  • Разрешение на въезд в Южную Корею выдано 39 северокорейским игрокам и сотрудникам команды на период с 16 по 24 мая.
СЕУЛ, 14 мая — РИА Новости. Министерство по делам объединения Южной Кореи одобрило визит женской футбольной команды КНДР в страну для участия в полуфинале Женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC), передает агентство Ренхап со ссылкой на ведомство.
Женский футбольный клуб из КНДР в мае должен посетить Южную Корею для соревнований в полуфинале Женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC), это первый визит спортивной команды из КНДР на Юг за почти 8 лет, а для женского футбола - за 12 лет. "Нэкохян" сыграет с южнокорейским "Сувон ФК Уимен" 20 мая.
Согласно Закону о межкорейских обменах и сотрудничестве, граждане КНДР должны получать индивидуальное разрешение правительства на въезд в Южную Корею.
"Министерство объединения сообщило, что разрешение было выдано 39 северокорейским игрокам и сотрудникам команды на период с воскресенья (16 мая – ред.) по 24 мая", - пишет агентство.
Как добавил представитель ведомства, команда КНДР может покинуть Южную Корею и раньше в случае проигрыша в межкорейском матче в полуфинале, который назначен на 20 мая. Финал лиги назначен на 23 мая, где одна из двух Корей встретится на поле с победителем другого полуфинала, одной из двух команд - Melbourne City FC Women или Tokyo Verdy Beleza.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Южная Корея нацелилась на проведение уличной гонки "Формулы-1"
17 апреля, 14:55
 
ФутболЮжная КореяКНДРСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала