"Колорадо" отыгрался с 0:3 и выбил "Миннесоту" Капризова из плей-офф НХЛ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" в овертайме обыграл "Миннесоту Уайлд" в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Западной конференции.
Встреча в Денвере завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (0:3, 1:0, 2:0, 1:0). В составе "Колорадо" шайбы забросили Паркер Келли (31-я минута), Джек Друри (57), Натан Маккиннон (59) и Бретт Кулак (64). У "Миннесоты" отличились Маркус Юханссон (1) и Ник Фолиньо (12, 16).
31:00 • Паркер Келли
56:27 • Джек Дрери
58:37 • Натан Маккиннон
63:52 • Бретт Кулак
00:34 • Маркус Йоханссон
11:03 • Ник Фолиньо
15:56 • Ник Фолиньо
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов стал автором голевой передачи в эпизоде с первым голом Фолиньо. Россиянин завершил участие в плей-офф с 15 (4 шайбы + 11 передач) очками в 11 матчах. Также за "Уайлд" в матче сыграли форварды Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин. У "Колорадо" 15 минут на льду провел нападающий Валерий Ничушкин.
Итоговый счет в серии - 4-1 в пользу "Колорадо". В финале Западной конференции клуб из Денвера сыграет с победителем в противостоянии "Вегас Голден Найтс" - "Анахайм Дакс" (счет в серии - 3-2 в пользу "Вегаса").