Капризов повторил клубный рекорд по передачам в розыгрыше плей-офф НХЛ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Капризов и американский защитник Куинн Хьюз повторили клубный рекорд "Миннесоты Уайлд" по количеству голевых передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
В четверг "Миннесота" на выезде уступила "Колорадо Эвеланш" со счетом 3:4 в овертайме и проиграла серию второго раунда плей-офф НХЛ - 1-4. Капризов отметился голевой передачей.
14 мая 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
31:00 • Паркер Келли
56:27 • Джек Дрери
58:37 • Натан Маккиннон
63:52 • Бретт Кулак
00:34 • Маркус Йоханссон
11:03 • Ник Фолиньо
15:56 • Ник Фолиньо
Россиянин завершил участие в плей-офф с 15 (4 шайбы + 11 передач) очками. Столько же голов и передач на счету Хьюза. Оба хоккеиста стали самыми результативными игроками команды в розыгрыше Кубка Стэнли и повторили рекорд латвийского форварда Сергея Жолтока по числу голевых передач за "Миннесоту" в одном розыгрыше плей-офф, установленный в 2003 году.