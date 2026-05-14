Капризов повторил клубный рекорд по передачам в розыгрыше плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
09:56 14.05.2026 (обновлено: 10:15 14.05.2026)
Капризов повторил клубный рекорд по передачам в розыгрыше плей-офф НХЛ

  • Российский нападающий Кирилл Капризов и американский защитник Куинн Хьюз повторили клубный рекорд «Миннесоты Уайлд» по количеству голевых передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
  • Капризов завершил участие в плей-офф с 15 очками: 4 шайбы и 11 передач.
  • Оба хоккеиста стали самыми результативными игроками команды в розыгрыше Кубка Стэнли и повторили рекорд Сергея Жолтока по числу голевых передач за «Миннесоту» в одном розыгрыше плей-офф, установленный в 2003 году.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Капризов и американский защитник Куинн Хьюз повторили клубный рекорд "Миннесоты Уайлд" по количеству голевых передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
В четверг "Миннесота" на выезде уступила "Колорадо Эвеланш" со счетом 3:4 в овертайме и проиграла серию второго раунда плей-офф НХЛ - 1-4. Капризов отметился голевой передачей.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 мая 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Колорадо
4 : 3
Миннесота
31:00 • Паркер Келли
(Брент Бернс, Бретт Кулак)
56:27 • Джек Дрери
(Девон Тоус, Николас Рой)
58:37 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Брент Бернс)
63:52 • Бретт Кулак
(Мартин Некаш, Паркер Келли)
00:34 • Маркус Йоханссон
(Мэттью Болди, Квин Хьюс)
11:03 • Ник Фолиньо
(Нико Штурм, Кирилл Капризов)
15:56 • Ник Фолиньо
(Нико Штурм, Мэттью Болди)
Россиянин завершил участие в плей-офф с 15 (4 шайбы + 11 передач) очками. Столько же голов и передач на счету Хьюза. Оба хоккеиста стали самыми результативными игроками команды в розыгрыше Кубка Стэнли и повторили рекорд латвийского форварда Сергея Жолтока по числу голевых передач за "Миннесоту" в одном розыгрыше плей-офф, установленный в 2003 году.
