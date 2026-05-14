Капризов повторил клубный рекорд по передачам в розыгрыше плей-офф НХЛ

В четверг "Миннесота" на выезде уступила "Колорадо Эвеланш" со счетом 3:4 в овертайме и проиграла серию второго раунда плей-офф НХЛ - 1-4. Капризов отметился голевой передачей.

Россиянин завершил участие в плей-офф с 15 (4 шайбы + 11 передач) очками. Столько же голов и передач на счету Хьюза. Оба хоккеиста стали самыми результативными игроками команды в розыгрыше Кубка Стэнли и повторили рекорд латвийского форварда Сергея Жолтока по числу голевых передач за "Миннесоту" в одном розыгрыше плей-офф, установленный в 2003 году.