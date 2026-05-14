Семин: если у Кисляка будет предложение от "ПСЖ", то надо переходить

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Молодому полузащитнику московской команды ЦСКА Матвею Кисляку при поступлении предложения от французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" не стоит долго раздумывать, надо переходить и доказывать свою силу, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и столичного "Локомотива" Юрий Семин.