Семин: если у Кисляка будет предложение от "ПСЖ", то надо переходить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Семин считает, что Матвею Кисляку при поступлении предложения от "Пари Сен-Жермен" не стоит долго раздумывать, надо переходить и доказывать свою силу.
- Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш заинтересован в трансфере Кисляка.
- Кисляку 20 лет, он воспитанник ЦСКА, в текущем сезоне провел за клуб 41 матч и забил восемь мячей.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Молодому полузащитнику московской команды ЦСКА Матвею Кисляку при поступлении предложения от французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" не стоит долго раздумывать, надо переходить и доказывать свою силу, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и столичного "Локомотива" Юрий Семин.
Ранее СМИ сообщили, что спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш заинтересован в трансфере Кисляка в межсезонье и запросил по игроку несколько отчетов. Основным вратарем французской команды является россиянин Матвей Сафонов.
"Если у Матвея Кисляка будет такое предложение высочайшего уровня, тем более что такой тренер, как Луис Энрике, не просто так приглашает его. И если оно есть, то почему бы Матвею не пойти в "ПСЖ"? Если ты молод, то иди и дерзай", - сказал Семин.
"Но, может быть, это только агентские игры, которые сейчас ведутся", - добавил собеседник агентства.