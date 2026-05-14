Президент "Реала" заявил, что не хочет иметь дел с "Барселоной"
02:32 14.05.2026
Президент "Реала" Перес не хочет иметь дел с "Барселоной", платившей судьям

  • Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес заявил, что его отношения с «Барселоной» полностью разорваны.
  • Перес сообщил о подготовке обращения в УЕФА на 600 страницах по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикеса Негрейры.
  • «Барселона» рассматривает возможность принять юридические меры по поводу заявлений Переса по делу Негрейры.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес заявил, что его отношения с "Барселоной" полностью разорваны, и отметил, что не хочет иметь общего с командой, которая "платила судьям на протяжении двух десятилетий".
Перес во вторник заявил, что "Реал" готовит обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 600 страницах по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Президент "сливочных" отметил, что из-за действий Негрейры страдал не только "Реал", но и другие клубы, в то время как каталонская команда "всегда оказывалась в выигрыше", и что он работает "не для того, чтобы судьи обогащались за счет "Барселоны". Также Перес сообщил, что при нем "Реал" должен был выиграть не семь, а 14 титулов чемпиона Испании, но эти титулы "были украдены".
"Барселона" может подать в суд на президента "Реала" Переса
12 мая, 23:52
"Я узнал о "деле Негрейры" три года назад. Первый, кто выступает здесь потерпевшей стороной, - "Реал". "Барселона" платила судьям более двух десятилетий. На следующей неделе мы представим УЕФА все документы за это время. Мы проделали работу год за годом по всем пунктам, которых нас бесстыдно лишили. В этом году у нас забрали от 16 до 18 очков. Мои отношения с "Барселоной" полностью разорваны. Я не хочу иметь отношений с клубом, который платил судьям на протяжении двух десятилетий. Я хочу, чтобы правосудие вмешалось", - приводит слова Переса La Sexta.
Во вторник "Барселона" сообщила, что клуб рассматривает возможность принять юридические меры по поводу заявлений Переса по делу Негрейры.
В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте того же года суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждается, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2023 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе, однако суд снял их в мае 2024-го. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что против него арбитрами не принимается никаких решений. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что "Барселона" была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны. В декабре издания писали, что "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по этому делу.
