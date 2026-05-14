Президент "Реала" заявил, что не хочет иметь дел с "Барселоной"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес заявил, что его отношения с "Барселоной" полностью разорваны, и отметил, что не хочет иметь общего с командой, которая "платила судьям на протяжении двух десятилетий".

"Я узнал о "деле Негрейры" три года назад. Первый, кто выступает здесь потерпевшей стороной, - "Реал". "Барселона" платила судьям более двух десятилетий. На следующей неделе мы представим УЕФА все документы за это время. Мы проделали работу год за годом по всем пунктам, которых нас бесстыдно лишили. В этом году у нас забрали от 16 до 18 очков. Мои отношения с "Барселоной" полностью разорваны. Я не хочу иметь отношений с клубом, который платил судьям на протяжении двух десятилетий. Я хочу, чтобы правосудие вмешалось", - приводит слова Переса La Sexta.

Во вторник "Барселона" сообщила, что клуб рассматривает возможность принять юридические меры по поводу заявлений Переса по делу Негрейры.