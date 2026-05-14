Тренер "ПСЖ" оценил игру Матвея Сафонова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что вратарь команды Матвей Сафонов показал невероятную игру в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса".
- Он отметил, что футболисты "ПСЖ" воспользовались атмосферой.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что вратарь команды Матвей Сафонов показал невероятную игру в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса".
13 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
29’ • Хвича Кварацхелия
90’ • Ibrahim Mbaye
(Дезире Дуэ)
"Думаю, мы воспользовались атмосферой, это было сложно. "Ланс" заслуживал большего, они создали себе много возможностей, но сегодня Сафонов проделал невероятную работу. Мы показали футбол высокого уровня, и самое важное, что мы досрочно выиграли чемпионат", - приводит слова Энрике Foot Mercato.
В заключительном туре чемпионата Франции "ПСЖ" 17 мая на выезде встретится с "Парижем". 30 мая команда в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". "ПСЖ" вышел в финал турнира второй раз кряду, "Арсенал" - второй раз в своей истории.
Сафонов ответил на оскорбления фанатов "Ланса"
Вчера, 01:28