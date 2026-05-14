Тренер "ПСЖ" оценил игру Матвея Сафонова - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
02:01 14.05.2026 (обновлено: 11:31 14.05.2026)
Тренер "ПСЖ" оценил игру Матвея Сафонова

Тренер Энрике: "Ланс" заслужил большего, но Сафонов проделал невероятную работу

  • Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что вратарь команды Матвей Сафонов показал невероятную игру в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса".
  • Он отметил, что футболисты "ПСЖ" воспользовались атмосферой.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что вратарь команды Матвей Сафонов показал невероятную игру в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса".
В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов совершил восемь сейвов, проведя восьмой матч на ноль в чемпионате Франции сезона-2025/26. Всего "Ланс" нанес за матч 25 ударов по воротам.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
13 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Ланс
0 : 2
ПСЖ
29‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
90‎’‎ • Ibrahim Mbaye
(Дезире Дуэ)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Думаю, мы воспользовались атмосферой, это было сложно. "Ланс" заслуживал большего, они создали себе много возможностей, но сегодня Сафонов проделал невероятную работу. Мы показали футбол высокого уровня, и самое важное, что мы досрочно выиграли чемпионат", - приводит слова Энрике Foot Mercato.
В заключительном туре чемпионата Франции "ПСЖ" 17 мая на выезде встретится с "Парижем". 30 мая команда в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". "ПСЖ" вышел в финал турнира второй раз кряду, "Арсенал" - второй раз в своей истории.
