В Санкт-Петербурге открылся международный филологический форум

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Первый Петербургский международный филологический форум "Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России", приуроченный к 90-летию со дня рождения президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилы Вербицкой, стартовал на площадке СПбГУ, сообщает пресс-служба Института содержания и методов обучения им. В.С. Леднева (ИСМО).

По словам организаторов, мероприятие собрало более 450 участников из всех регионов России и 12 зарубежных стран. Цель форума — создать площадку для обсуждения ключевых вопросов развития русского языка как государственного языка, который объединяет народы России, сохраняет традиции и культуру, а также служит основой для образования и культуры речи.

В своем приветственном обращении к участникам мероприятия президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность сбережения языка, культуры и исторической памяти для суверенного развития общества.

"Рассчитываю, что в ходе форума отечественные филологи и лингвисты, иностранные эксперты, преподаватели школ и вузов, представители органов власти обсудят широкий круг проблем, связанных с укреплением позиций русского языка как языка межнационального общения, внедрением новых прогрессивных педагогических методик", — говорится в обращении Путина.

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, по итогам форума будет принята резолюция о защите и популяризации русского языка и русской литературы, а также о недопустимости их запрета.

"Резолюция форума будет направлена нашим зарубежным партнерам. Мы открыто заявляем всему миру, что русский язык был и остается языком просвещения, науки и диалога", — объяснил он.

В ходе первого дня форума состоялись тематические секции, охватывающие широкий спектр профессиональных вопросов — от государственной языковой политики до современных образовательных практик.

Руководитель ИСМО им. В.С. Леднева Максим Костенко, открывая одну из секций "Обучение русскому языку и на русском языке: инновационные образовательные программы в школе и вузе", подчеркнул значимость филологического образования в нравственном воспитании подрастающего поколения.

"Филологическое образование всегда было больше, чем обучение правилам и анализу текста. Оно формирует внутренний словарь человека: словарь добра и справедливости, памяти и ответственности, семьи и Отечества, достоинства и служения. Поэтому обновление содержания русского языка и литературы — это не техническая корректировка программ. Это работа с тем, каким языком будет думать, спорить, выбирать и действовать новое поколение", — отметил Костенко.

Форум будет проходить до 15 мая. В его программе — открытые лекции, мастер-классы победителей профессиональных конкурсов, конференция по семейному чтению, а также круглые столы, посвященные наследию Владимира Даля, Дмитрия Лихачева и Людмилы Вербицкой.