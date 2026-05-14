Молодежный исторический форум "Герои Отечества" открылся в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В Петербурге открылся V молодежный исторический форум "Герои Отечества", посвященный 120-летию начала работы первой Государственной Думы Российской империи.

Одной из площадок форума станет мастер-класс о визуальной реконструкции исторических героев и событий с использованием ИИ, на котором обсудят важность критической оценки визуальной информации.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. V Петербургский молодежный исторический форум "Герои Отечества", посвященный 120-летию начала работы первой Государственной Думы Российской империи, открылся на площадке Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, сообщили в пресс-службе форума.

Как рассказали организаторы, главная идея проекта — рассказать молодежи об истории России, ее героях и пробудить интерес к самостоятельному изучению прошлого.

"Мы стремимся не просто проводить лекции и научные конференции, а дать каждому участнику возможность изучать историю так, как ему удобно. Для этого у нас проходят конкурсы — не только исследовательские, но и фото- и киноконкурсы, конкурсы законотворческих инициатив. Благодаря этой многоформатности каждый выбирает свой путь", — рассказал генеральный директор АНО "Герои Отечества" Владислав Курбатов.

В этом году форум посвящен 120-летию первой Государственной Думы Российской империи, а его площадка станет пространством для прямого диалога молодежи и власти. В мероприятии планируется участие депутатов Государственной Думы и представителей законодательных органов из регионов.

Одной из таких площадок форума станет мастер-класс "Визуальная реконструкция исторических героев и событий с использованием ИИ: возможности и ограничения", ведущей которого выступит начальник Управления просветительских проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

По ее словам, сейчас молодые люди часто воспринимают первое попавшееся изображение в сети как достоверное, тогда как большая часть таких образов — подделки, фейки или инструменты пропаганды, созданные для искажения истории России.

"Для нас очень важно показать ребятам, которые уже сегодня-завтра станут управленцами, историками, людьми, определяющими будущее, как работать с такой информацией и визуальными рядами: как их понимать, проводить экспертную оценку, исследовать и критически погружаться в них. И, конечно, мы будем рассматривать визуальные образы исторических событий и героев с точки зрения возможностей для проведения исторических исследований", — добавила Тюрина.

Организаторы форума планируют проводить мероприятие ежегодно, расширяя его географию и число участников. Как отметил Курбатов, в первом форуме принимали участие 150 человек, а в этом году организаторы ожидают 750 участников из 53 регионов и десяти иностранных государств.

"За эти пять лет, пока мы проводим форум, отслеживаем тенденцию: с каждым годом запрос на историческое просвещение возрастает, и возрастает многократно. Конечно, это заслуга не только наша — огромное количество проектов реализуется, но даже на базе нашего форума мы видим, что ребятам это интересно, это нужно и это важно", — подытожил генеральный директор АНО "Герои Отечества".