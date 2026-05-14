Рейтинг@Mail.ru
Российский боец подерется за титул PFL - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
09:15 14.05.2026 (обновлено: 10:53 14.05.2026)
Российский боец подерется за титул PFL

Российский боец MMA Мусаев сразится с американцем Джином за титул чемпиона PFL

© Официальные соцсети лигиКлетка на турнире американского промоушена PFL
Клетка на турнире американского промоушена PFL - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Официальные соцсети лиги
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боец MMA Шамиль Мусаев проведет поединок против американца Тэда Джина за вакантный титул чемпиона PFL в полусреднем весе.
  • Бой состоится на турнире PFL в Вашингтоне 25 июля.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Шамиль Мусаев проведет поединок против американца Тэда Джина за вакантный титул чемпиона PFL в полусреднем весе, сообщается на странице промоушена в соцсети X.
Бой состоится на турнире PFL в Вашингтоне 25 июля.
В феврале Мусаев провел поединок за титул PFL в полусреднем весе с соотечественником Рамазаном Курамагомедовым и проиграл единогласным решением судей. После боя 29-летний Курамагомедов объявил о завершении карьеры и оставил пояс вакантным.
Мусаеву 32 года. Поражение в феврале стало для него первым в карьере при 18 победах и одной ничьей. В активе 27-летнего Джина 11 побед без единого поражения.
Пауло Коста - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Замечательные люди": звезда UFC извинился за слова о бойцах из России
12 апреля, 12:24
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Professional Fighters League (PFL)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала