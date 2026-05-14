Российский боец подерется за титул PFL

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Шамиль Мусаев проведет поединок против американца Тэда Джина за вакантный титул чемпиона PFL в полусреднем весе, сообщается на странице промоушена в соцсети X.
Бой состоится на турнире PFL в Вашингтоне 25 июля.
В феврале Мусаев провел поединок за титул PFL в полусреднем весе с соотечественником Рамазаном Курамагомедовым и проиграл единогласным решением судей. После боя 29-летний Курамагомедов объявил о завершении карьеры и оставил пояс вакантным.
Мусаеву 32 года. Поражение в феврале стало для него первым в карьере при 18 победах и одной ничьей. В активе 27-летнего Джина 11 побед без единого поражения.