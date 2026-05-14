22:56 14.05.2026
Возобновлена продажа билетов на суперфинал Кубка России после паузы из-за спроса

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажа билетов на суперфинальный матч Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» возобновлена.
  • Матч пройдет на московской арене «Лужники» 24 мая, минимальная стоимость билетов составляет 1000 рублей.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Продажа билетов на суперфинальный матч Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром" возобновлена, сообщается в Telegram-канале турнира.
Ранее в "Яндекс Афише" сообщили РИА Новости, что продажа билетов временно приостановлена в связи с рекордным спросом.
Матч пройдет на московской арене "Лужники" (вместимость - 81 тысяча зрителей) 24 мая. Продажа билетов стартовала 14 мая. Минимальная стоимость билетов составляет 1000 рублей.
