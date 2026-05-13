Рейтинг@Mail.ru
Петербургский "Зенит" обыграл "Белогорье" в "Финале шести" Кубка России - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
18:33 13.05.2026 (обновлено: 21:41 13.05.2026)
Петербургский "Зенит" обыграл "Белогорье" в "Финале шести" Кубка России

Волейболисты "Зенита" обыграли "Белогорье" в "Финале шести" Кубка России

© пресс-служба ВК "Зенит" Санкт-ПетербургВолейболисты петербургского "Зенита"
Волейболисты петербургского Зенита - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© пресс-служба ВК "Зенит" Санкт-Петербург
Волейболисты петербургского "Зенита" . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» одержал победу над белгородским «Белогорьем» в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд.
  • Встреча группы А завершилась со счетом 3-2 в пользу «Зенита».
  • «Белогорье» потерпело поражения в обоих матчах группового этапа и потеряло шансы на выход в полуфинал.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над белгородским "Белогорьем" в матче группового этапа "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.
Встреча группы А завершилась со счетом 3-2 (25:23, 25:22, 20:25, 21:25, 15:11) в пользу "Зенита".
"Финал шести", в котором также принимают участие новосибирский "Локомотив", "Динамо-ЛО" из Соснового Бора, московское "Динамо" и казанский "Зенит", продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах.
"Белогорье" потерпело поражения в обоих матчах группового этапа и потеряло шансы на выход в полуфинал. "Зенит" сыграет с "Динамо" в четверг.
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Панков, Богдан и Власов вошли в символическую сборную чемпионата России
Вчера, 13:11
 
ВолейболСпортМоскваСосновый БорЗенит (Санкт-Петербург)Белогорье (Белгород)Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)Кубок России по волейболу среди женщинКубок России по волейболу среди мужчин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала