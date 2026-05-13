Петербургский "Зенит" обыграл "Белогорье" в "Финале шести" Кубка России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над белгородским "Белогорьем" в матче группового этапа "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.
Встреча группы А завершилась со счетом 3-2 (25:23, 25:22, 20:25, 21:25, 15:11) в пользу "Зенита".
"Финал шести", в котором также принимают участие новосибирский "Локомотив", "Динамо-ЛО" из Соснового Бора, московское "Динамо" и казанский "Зенит", продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах.
"Белогорье" потерпело поражения в обоих матчах группового этапа и потеряло шансы на выход в полуфинал. "Зенит" сыграет с "Динамо" в четверг.