"Зенит" готов заплатить за Тюкавина 20 миллионов евро, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
16:18 13.05.2026 (обновлено: 16:27 13.05.2026)
"Зенит" готов заплатить за Тюкавина 20 миллионов евро, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • П"Зенит" планирует договориться с московским "Динамо" о трансфере нападающего Константина Тюкавина.
  • "Зенит" готов предложить за Тюкавина полузащитника Андрея Мостового с доплатой 10 миллионов евро или 20 миллионов евро.
  • Контракт Тюкавина с "Динамо" предусматривает отступные в размере 20 млн евро для иностранных клубов, для российских команд опция выкупа не предусмотрена
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" рассчитывает летом договориться с московским "Динамо" о трансфере нападающего "бело-голубых" Константина Тюкавина, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, петербуржцы хотят за Тюкавина предложить полузащитника Андрея Мостового с доплатой 10 миллионов евро. В качестве альтернативы "сине-бело-голубые" готовы заплатить 20 миллионов евро.
Контракт Тюкавина с "Динамо" предусматривает отступные в размере 20 млн евро для иностранных клубов. Для российских команд опция выкупа не предусмотрена.
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. В текущем сезоне он забил 12 мячей в 30 официальных матчах за столичный клуб. Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявил РИА Новости, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.
