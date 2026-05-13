"Зенит" готов заплатить за Тюкавина 20 миллионов евро, пишут СМИ

По информации источника, петербуржцы хотят за Тюкавина предложить полузащитника Андрея Мостового с доплатой 10 миллионов евро. В качестве альтернативы "сине-бело-голубые" готовы заплатить 20 миллионов евро.

Контракт Тюкавина с "Динамо" предусматривает отступные в размере 20 млн евро для иностранных клубов. Для российских команд опция выкупа не предусмотрена.

Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. В текущем сезоне он забил 12 мячей в 30 официальных матчах за столичный клуб. Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявил РИА Новости, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.