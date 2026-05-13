Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Le Figaro отреагировали на призыв Владимира Зеленского к Дональду Трампу поднять вопрос о давлении на Россию.
- Один из комментаторов считает, что Зеленскому следует начать прямые переговоры с русскими.
- Некоторые читатели критикуют Зеленского за отказ от подписания мирного соглашения в апреле 2022 года.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro бурно отреагировали на призыв Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу поднять вопрос о давлении на Россию во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Все та же старая песня — лишь бы оставаться в центре внимания, и чтобы о нем говорили. Деньги на ближайшие два года у него есть. Пусть лучше начнет серьезные и прямые переговоры с русскими", — написал один комментатор.
"Пусть вернет наши деньги", — отметил другой.
"Как мы теперь все понимаем, Зеленский должен был подписать мирное соглашение, подготовленное в апреле 2022 года, вместо того чтобы слушать катастрофические советы (Бывшего премьер-министра Великобритании — Прим. ред.) Бориса Джонсона, поддержанного администрацией (Экс-президента США Джо — Прим. ред.) Байдена. Дальнейшее развитие событий нам всем известно", — обрушился с критикой третий.
"Пианист без рук" никогда не упускает случая наполнить новостные ленты пустыми и бессмысленными заявлениями", — заключил еще один пользователь.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".