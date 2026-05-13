Экс-глава спортивных федераций Власенко освобожден по УДО
20:12 13.05.2026
Экс-глава спортивных федераций Власенко освобожден по УДО

Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы трех спортивных федераций Власенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший президент нескольких спортивных федераций Алексей Власенко освобожден условно-досрочно из следственного изолятора «Бутырка».
  • Власенко был арестован в марте 2021 года и признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, ему назначили семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей.
  • По материалам дела, Власенко и другие фигуранты были причастны к хищению около 450 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Фарма-2020».
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Бывший президент Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко освобожден условно-досрочно из следственного изолятора "Бутырка", сообщил его адвокат Игорь Шурпик.
«
"Ходатайство об УДО удовлетворено, суд пришел к выводу, Алексей Власенко не нуждается в полном отбывании назначенного наказания, при этом учтены все обстоятельства дела в их совокупности", - сказал защитник.
К моменту обращения он полностью погасил штраф в размере 1 миллиона рублей, назначенный приговором.
Во время содержания в СИЗО Власенко трудился в хозяйственном отряде, получал поощрения от администрации. Кроме того, суду были представлены гарантии его трудоустройства: руководство одного из акционерных обществ готово принять его на должность заместителя коммерческого директора с окладом 200 тысяч рублей.
Власенко был арестован в марте 2021 года, на тот момент он одновременно возглавлял три спортивные федерации. Позднее Таганский суд Москвы признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей. Еще четыре фигуранта дела получили от 6,5 до 6 лет 10 месяцев лишения свободы.
Как следовало из материалов дела, Власенко, две чиновницы Минпромторга и двое бизнесменов были причастны к хищению около 450 миллионов рублей, выделенных в виде субсидий фармацевтическим компаниям на приобретение лекарств в рамках госпрограммы "Фарма-2020". Суд также постановил солидарно взыскать с осужденных более 482 миллионов рублей в доход федерального бюджета в пользу Минпромторга. Однако позднее апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила приговор в части возмещения ущерба.
