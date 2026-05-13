Правозащитники обратились в ООН из-за дискриминации Киевом УПЦ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку обращение с просьбой принять меры для предотвращения дискриминации и преследования представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны властей Украины.

"Считаю, что никто не может подвергаться преследованиям по признаку веры. Прошу вас принять к сведению данную информацию, направить обращение в управление Верховного комиссара ООН по правам человека для принятия мер с целью предотвращения дискриминации и дальнейшего преследования представителей канонической Православной церкви, как в указанных конкретных случаях, так и в других случаях, а также содействовать в принятии УВКПЧ ООН предупредительных действий", - написал Мельников в обращении (есть в распоряжении РИА Новости).

Он обратил внимание на преследование священников УПЦ киевским режимом. "Сотни и сотни православных священников сейчас подвергаются преследованиям и дискриминации на территории Украины , что противоречит Конвенции о гражданских и политических правах, а также многим другим конвенциям, законам и нормативным актам. Многие из них ... схвачены и обвинены в различных преступлениях против государственного строя Украины", - отметил правозащитник.

Также он напомнил, что на протяжении последних лет представители украинских радикальных организаций и правоохранительных органов насильственно захватывали храмы канонической УПЦ, чтобы передать их так называемой Православной церкви Украины - организации, более лояльной киевской власти.

"Сейчас захвату подвергается одна из самых важных Православных святынь и самый большой храмовый комплекс Украинской православной церкви - Киево-Печерская Лавра. Более 220 монахов, проживающих там, лишаются места жительства, в нарушение статей 8 и 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сотни священнослужителей подвергаются гонениям и незаконному преследованию, в отношении многих применяться физическая сила", - написал Мельников, отметив, что видеоролики с доказательствами можно легко найти в новостях и в Интернет.

Так, по его словам, недавно произошел захват очередной церкви в Лавре: сотрудники государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" 12 мая 2026 года срезали замки и вошли в храм Зачатия святой Анны.

"Монахов Киево-Печерской Лавры также насильно мобилизовали в вооруженные силы Украины и пытали. Об этом сообщил митрополит Банченский (УПЦ) Лонгин, который выступил с резким заявлением в адрес сотрудников военкоматов, обвинив их в применении жестоких пыток к его сыну и одному из священнослужителей. В ходе своей проповеди иерарх сообщил о случаях физического насилия и бесчеловечного обращения, направленных на принудительное подписание документов о мобилизации. Более 21 монаха уже незаконно мобилизовали с начала года", - заключил автор обращения.