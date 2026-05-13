В России введут единые учебники по русскому языку и литературе

15:10 13.05.2026 (обновлено: 17:17 13.05.2026)
В России введут единые учебники по русскому и литературе в 2027 году

Ученик во время урока. Архивное фото
  • В 2027 году в российских школах появятся единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов.
  • Учебники для 10-11-х классов уже готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук.
  • В регионы направили методические рекомендации с тремя перечнями произведений: обязательным списком для изучения, рекомендованным — для внеклассного чтения и отдельным — современными книгами патриотической направленности.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В 2027 году в российских школах появятся единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
"Учебники для 10-11-х классов уже готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук. Они будут внедрены в учебный процесс с 1 сентября 2027 года", — говорится в релизе.
Работа над едиными учебниками ведется при участии Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
В ведомстве отметили, что в регионы направили методические рекомендации с тремя перечнями произведений: обязательный список для изучения по программам всех уровней, рекомендованный — для внеклассного чтения и отдельный — современные книги патриотической направленности.
