В России введут единые учебники по русскому языку и литературе

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2027 году в российских школах появятся единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов.

Учебники для 10-11-х классов уже готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук.

В регионы направили методические рекомендации с тремя перечнями произведений: обязательным списком для изучения, рекомендованным — для внеклассного чтения и отдельным — современными книгами патриотической направленности.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В 2027 году в российских школах появятся единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"Учебники для 10-11-х классов уже готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук . Они будут внедрены в учебный процесс с 1 сентября 2027 года", — говорится в релизе.

Работа над едиными учебниками ведется при участии Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.