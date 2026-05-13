Третья ракетка мира вышла в полуфинал турнира в Риме

15:20 13.05.2026 (обновлено: 17:01 13.05.2026)
Третья ракетка мира Швентек вышла в полуфинал турнира в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польская теннисистка Ига Швентек обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Риме.
  • В полуфинале Швентек сыграет с победительницей встречи между Элиной Свитолиной (Украина) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу третьей ракетки мира Швёнтек. Пегула занимает пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 7 минут.
Польская теннисистка является трехкратной победительницей турнира в Риме.
В полуфинале Швёнтек сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной (10-я ракетка мира) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (2).
