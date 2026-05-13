Панков, Богдан и Власов вошли в символическую сборную чемпионата России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Волейболисты московского "Динамо" Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов вошли в символическую сборную чемпионата России сезона-2025/26, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола.
Символическая сборная сезона была составлена с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов Суперлиги.
- Полный состав команды сезона выглядит следующим образом: связующий Панков ("Динамо"), диагональный Владислав Бабкевич ("Зенит", Санкт-Петербург), доигровщики Дмитрий Волков ("Зенит", Казань) и Богдан ("Динамо"), блокирующие Дмитрий Лызик ("Локомотив", Новосибирск) и Власов ("Динамо"), либеро Евгений Гребенников ("Зенит", Санкт-Петербург).
"Динамо" стало чемпионом России в текущем сезоне, обыграв в финальной серии до трех побед казанский "Зенит" со счетом 3-0. Бронзовым призером стал новосибирский "Локомотив", выигравший серию за третье место (3-2) у петербургского "Зенита".