Панков, Богдан и Власов вошли в символическую сборную чемпионата России - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
13:11 13.05.2026 (обновлено: 15:08 13.05.2026)
Панков, Богдан и Власов вошли в символическую сборную чемпионата России

Панков, Богдан и Власов вошли в символическую сборную ЧР сезона-2025/26

  • Волейболисты московского "Динамо" Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов вошли в символическую сборную чемпионата России сезона-2025/26.
  • Ее составили с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов Суперлиги.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Волейболисты московского "Динамо" Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов вошли в символическую сборную чемпионата России сезона-2025/26, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола.
Символическая сборная сезона была составлена с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов Суперлиги.
  • Полный состав команды сезона выглядит следующим образом: связующий Панков ("Динамо"), диагональный Владислав Бабкевич ("Зенит", Санкт-Петербург), доигровщики Дмитрий Волков ("Зенит", Казань) и Богдан ("Динамо"), блокирующие Дмитрий Лызик ("Локомотив", Новосибирск) и Власов ("Динамо"), либеро Евгений Гребенников ("Зенит", Санкт-Петербург).
"Динамо" стало чемпионом России в текущем сезоне, обыграв в финальной серии до трех побед казанский "Зенит" со счетом 3-0. Бронзовым призером стал новосибирский "Локомотив", выигравший серию за третье место (3-2) у петербургского "Зенита".
