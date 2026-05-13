Муравьева объявила, что может пропустить следующий сезон

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России 2024 года фигуристка Софья Муравьева объявила о том, что может пропустить следующий сезон.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что заслуженный тренер России Алексей Мишин прекратил работу с 19-летней спортсменкой по своей инициативе. Позднее источники добавили, что фигуристка попросила отчислить себя из сборной России, так как планирует сменить спортивное гражданство. Среди вероятных вариантов для перехода называлась, в частности, сборная США.
"С Алексеем Мишиным не было никаких разногласий, - сказала Муравьева на шоу "Каток". - Так получилось, что он был против, и мы разошлись на том, что значит, как бы все. Против чего? Не могу пока сказать. Скорее всего, в следующем сезоне я не выйду".
В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России.