ЧЕ по тхэквондо пройдет без россиян из-за отсутствия виз, сообщил Ларин

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная России была хорошо готова, но в необходимые сроки не получила от немецкой стороны визы в Германию и вынуждена пропустить чемпионат Европы, сообщил РИА Новости олимпийский чемпион Игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин.
"Чемпионат Европы идет уже третий день. И даже если сегодня спортсмены, выступающие 14 мая, чисто гипотетически получили бы паспорта с визами, то надо было срочно покупать билеты и согласовывать с организаторами возможность взвешиваться в день выступления. Но я не знаю, насколько это реально. И в текущей ситуации чемпионат Европы железно пройдет без российских спортсменов", - сказал Ларин.
"У нашей сборной всегда бывает один из сильнейших составов на любом турнире. И этот чемпионат Европы не стал бы исключением. Наша команда была очень хорошо готова, и у нас ожидания от турнира были максимальные", - отметил собеседник агентства.
В конце января совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Ранее World Taekwondo допускал российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.