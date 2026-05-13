ЧЕ по тхэквондо пройдет без россиян из-за отсутствия виз, сообщил Ларин - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
10:20 13.05.2026
ЧЕ по тхэквондо пройдет без россиян из-за отсутствия виз, сообщил Ларин

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Ларин
Владислав Ларин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по тхэквондо не получила визы в Германию и пропустит чемпионат Европы.
  • Российская сторона подала документы на оформление виз в установленные сроки, но консульство Германии в Москве не выдало необходимые документы.
  • Владислав Ларин отметил, что российская сборная была хорошо готова к турниру и ожидала максимальных результатов.
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная России была хорошо готова, но в необходимые сроки не получила от немецкой стороны визы в Германию и вынуждена пропустить чемпионат Европы, сообщил РИА Новости олимпийский чемпион Игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин.
Турнир проходит в Мюнхене с 11 по 14 мая. Российская сторона подала требуемые документы на оформление виз в установленные сроки, но консульство Германии в Москве до сих пор не выдало необходимые документы с визами.
"Чемпионат Европы идет уже третий день. И даже если сегодня спортсмены, выступающие 14 мая, чисто гипотетически получили бы паспорта с визами, то надо было срочно покупать билеты и согласовывать с организаторами возможность взвешиваться в день выступления. Но я не знаю, насколько это реально. И в текущей ситуации чемпионат Европы железно пройдет без российских спортсменов", - сказал Ларин.
"У нашей сборной всегда бывает один из сильнейших составов на любом турнире. И этот чемпионат Европы не стал бы исключением. Наша команда была очень хорошо готова, и у нас ожидания от турнира были максимальные", - отметил собеседник агентства.
В конце января совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Ранее World Taekwondo допускал российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.
ЕдиноборстваТхэквондоСпортГерманияРоссияТокиоВладислав Ларин
 
