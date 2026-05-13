ЧЕ по тхэквондо пройдет без россиян из-за отсутствия виз, сообщил Ларин

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная России была хорошо готова, но в необходимые сроки не получила от немецкой стороны визы в Германию и вынуждена пропустить чемпионат Европы, сообщил РИА Новости олимпийский чемпион Игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин.

"У нашей сборной всегда бывает один из сильнейших составов на любом турнире. И этот чемпионат Европы не стал бы исключением. Наша команда была очень хорошо готова, и у нас ожидания от турнира были максимальные", - отметил собеседник агентства.