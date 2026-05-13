Рейтинг@Mail.ru
Игрок "Барселоны" возобновил тренировки - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:55 13.05.2026 (обновлено: 15:07 13.05.2026)
Игрок "Барселоны" возобновил тренировки

Кристенсен возобновил тренировки с "Барселоной" после разрыва связки колена

© пресс-служба клуба "Барселона"Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен
Защитник Барселоны Андреас Кристенсен - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© пресс-служба клуба "Барселона"
Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Датский защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен возобновил тренировки с основным составом после травмы колена, которую он получил 20 декабря.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Датский защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен допущен до тренировок с основным составом и включен в заявку команды после частичного разрыва крестообразной связки левого колена, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Футболист получил травму 20 декабря на тренировке в результате неудачного скручивания колена.
Кристенсену 30 лет. Датчанин выступает за "Барселону" с лета 2022 года. В составе испанского клуба он дважды стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне защитник провел 17 матчей и забил один гол.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Месси назвали самым высокооплачиваемым футболистом MLS
Вчера, 11:42
 
ФутболСпортАндреас КристенсенБарселона
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала