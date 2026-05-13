Стычки, провокации и хет-трик: "Ак Барс" отыгрался в серии с "Локомотивом"!

"Ак Барс" обыграл "Локомотив" и сравнял счет в серии финала Кубка Гагарина-2026. Героем казанской команды стал Митчелл Миллер. Американский защитник оформил хет-трик и набрал четыре очка.

"Радулов — лев"

Первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ярославским "Локомотивом" и казанским "Ак Барсом" оправдал все ожидания. Стартовая игра решающей битвы сезона получилась довольно событийной и яркой, а соперники доказали, что стоят друг друга. Но ключевым отличием между командами стало наличие у "железнодорожников" в составе Александра Радулова и отсутствие такого хоккеиста у казанцев.

"Барсы" по ходу всего плей-офф выделялись умением не только пользоваться ошибками своих оппонентов, но и влезать им под кожу. Таких эмоций подопечным Анвара Гатиятулина не хватило в первом матче в Ярославле, тогда как "Локомотиву" очень помог Радулов. 39-летний звездный форвард не только выступил в фирменном стиле мотором своей команды, но и сделал разницу как в игре, так и в результате, сделав для ярославцев два гола из трех. В этом плей-офф Александр Валерьевич уже повторил свой результат по набранным очкам (16) по сравнению с предыдущим розыгрышем Кубка Гагарина, по итогам которого был признан самым ценным игроком турнира.

« "Он громко говорит на льду своими действиями. Посмотрите на первый гол — как он боролся на пятаке. Главное качество Радулова — он хочет побеждать всегда и везде. Я это видел по его карьере, и вижу сейчас. Он всегда полностью отдается игре, супернеуступчивый, настоящий лидер. Он как лев, запертый в клетке, и ждущий, когда его выпустят", — приводит пресс-служба КХЛ слова главного тренера "Локомотива" Боба Хартли, выразившего восхищение игрой Радулова.

Для "железнодорожников" была бы идеальной ситуация, при которой они отправились бы в Казань с преимуществом в счете 2-0 в серии. Однако как и у ярославцев, так и лично у Боба Хартли вторые игры в финалах Кубка Гагарина не являются сильной стороной. "Локомотив" в своих предыдущих трех финальных сериях плей-офф КХЛ выиграл лишь один матч под номером "2", обыграв в прошлом году "Трактор", — в 2009-м и в 2024-м ярославцы уступили "Ак Барсу" и магнитогорскому "Металлургу" соответственно. Что касается Хартли, то канадский специалист до этого сезона проиграл обе вторые игры финала Кубка Гагарина, в которых участвовали его команды (оба раза с "Авангардом" — в 2019 и 2021 в сериях против столичного ЦСКА).

"Ак Барс" же имеет чуть лучшую статистику выступлений во вторых матчах финальных сериях плей-офф КХЛ. В предыдущих сезонах казанцы выиграли три такие встречи (в 2009 году у "Локомотива", в 2010-м у ХК МВД и в 2018 у ЦСКА) и потерпели два поражения (в 2015-м от петербургского СКА и в 2023-м от ЦСКА).

Мощный ответ "Ак Барса"!

Ко второму матчу обе команды подошли без изменений в составе. Но примечательным оказался подход "Локомотива" — штаб Боба Хартли еще в прошлой игре заявил в топ-6 звенья Каюмов - Шалунов - Березкин и Радулов - Иванов - Сурин, но по ходу встречи уже на старте матча перевел Максима Шалунова к Александру Радулову и Егору Сурину. Тем же образом тренеры ярославской команды поступили и сегодня.

Не менее удивительным оказался и тот факт, что "Локомотив" и "Ак Барс" не включились в игру с первых минут, допустив ошибки технического характера в дебюте встречи. Так, казанцы в самом начале матча получили малый штраф за выброс шайбы, а уже сразу после того, как гости выстояли в меньшинстве, вчетвером на площадке оказались уже ярославцы, которые были наказаны за нарушение численного состава.

Впрочем, ни те, ни другие не воспользовались своими попытками игры в большинстве. Зато при равных составах взятие ворот случилось. Примечательно, что первым отличился именно "Ак Барс" — казанцы впервые в этом сезоне смогли забить "Локомотив" при игре в формате "5 на 5" (все три гола в предыдущих трех очных встречах с "железнодорожниках" с учетом "регулярки" подопечные Гатиятулина оформили при численном преимуществе).

Так, ближе к середине первого периода "Ак Барс" поймал "Локомотив" на не типичной для ярославской команды позиционной ошибке, когда хозяева площадки впятером выстроились в своей зоне в одну шеренгу от ворот до синей линии. Александр Барабанов при входе в зону классно оценил ситуацию и отпасовал направо на Илью Карпухина. У защитника "Ак Барса" было достаточно времени, чтобы подготовить точный кистевой бросок и исправиться за свое удаление: шайба после его выстрела попала в ближнюю штангу, а от нее — в сетку.

Открыв счет, "Ак Барс" активизировался при игре в атаке и до периода создал еще несколько отличных моментов для гола. Всякий раз в игру был вынужден вмешиваться Даниил Исаев. Особенно острой ситуация у его ворот возникла после выстрела Александра Хмелевски. Голкипер "Локомотива" с этим броском справился, отразив шайбу плечом, но снаряд отрикошетил в каркас ворот и вылетел на линию — защитники ярославцев вовремя вынесли шайбу с пятака.

Прекрасный шанс отличиться был и у Артема Галимова, который после классного прохода удивительным образом не смог переиграть Исаева. Впрочем, второй волной этой атаки "Ак Барс" все же добился желаемого. Митчелл Миллер сыграл на подхвате, заложил мощный вираж от правого борта к левому кругу вбрасывания и искусно бросил "с кистей": шайба пролетела над ловушкой Исаева и оказалась в сетке.

Во втором периоде "Локомотив" ожидаемо прибавил в давлении и владении шайбой. Как и всегда, "железнодорожники" провели вторую 20-минутку с игровым преимуществом, однако извлечь из этого выгоду подопечные Боба Хартли не смогли. Хотя шансы были. Один только Максим Шалунов в течение минуты имел как минимум два верных момента для гола, но оба раза на его пути оказался Тимур Билялов, справившийся с опасными бросками главного снайпера ярославской команды.

Выдержав давление, "Ак Барс" к концу периода успешно отодвинул игру от своих ворот. Более того — казанцы смогли увеличить преимущество в счете. За несколько минут до перерыва защитник-гигант "Ак Барса" Степан Фальковский получил клюшкой по лицу от форварда "Локомотива" Ильи Николаева и заработал для своей команды большинство. Эту попытку игры в формате "5 на 4" гости реализовали.

Расставившись в чужой зоне, Галимов, Хмелевски и Миллер сделали серию диагональных передач с последующим набросом на пятак. Самым расторопным в столпотворении перед воротами Исаева оказался Нэйтан Тодд: выменянный у московского "Спартака" под самый занавес трансферного дедлайна канадский форвард сыграл на добивании и сделал счет 3:0 в пользу "Ак Барса".

В какой-то степени на исходе матча сказался фактор Радулова. А если быть точнее — мотор "Локомотива" в сегодняшней игре не завелся так, как мог. Уникальный ветеран КХЛ пытался взбодрить свою команду, когда ввязался в стычку с Миллером, но положительного эффекта этого не возымело, хотя эмоций в противостоянии финалистов стало явно больше. Едва ли не каждое столкновение между игроками обеих команд приводило к массовым стычкам.

"Ак Барсу" это было на руку. Казанцы вывели ярославцев на эмоции, спровоцировали несколько стычек и добились нарушения игровой дисциплины со стороны соперника. По факту "железнодорожники" приговорили себя двумя подряд необязательными удалениями. И пусть "Ак Барс" в формате "5 на 3" забить не смог, но с одним "лишним" гости все-таки оформили свой четвертый гол в матче: вновь Миллер выбрался на бросковую позицию и фирменным выстрелом "с кистей" отправил шайбу в дальний угол.

Не обошлось без стычек и в концовке встречи. Одну из таких спровоцировал Дмитрий Яшкин. Лидер "Ак Барса" свалил с ног Андрея Сергеева и проигнорировал свисток судьи, выдвинувшиь на пятак и бросив по воротам Сурина. За бросок после свистка Яшкин моментально получил ответ от игроков "Локомотива" — например, от Егора Сурина, который несколько раз ударил форварда казанской команды. По итогам эпизода судьи отправили Яшкина и Сурина в штрафные боксы, выписав игроку "Ак Барса" 2+10 за подножку и за бросок после свистка и наказав Сурина малым штрафом за грубость.

При игре "4 на 4" "Локомотиву" удалось размочить счет, когда атаку сходу голом завершил Георгий Иванов, но для камбэка этого оказалось недостаточно. Попытки "железнодорожников" вернуться в игру казанцы сделали неактуальными: Митчелл Миллер на последней минуте матча поразил пустые ворота хозяев, перешедших на игру в шесть полевых, и оформил хет-трик.