Корешков покинул пост главного тренера "Трактора"
08:05 13.05.2026 (обновлено: 08:11 13.05.2026)
Корешков покинул пост главного тренера "Трактора"

Евгений Корешков покинул пост главного тренера челябинского "Трактора"

  • Евгений Корешков покинул должность главного тренера челябинского "Трактора".
  • Под его руководством челябинский клуб занял шестое место в таблице Восточной конференции и в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 1-4 уступил казанскому "Ак Барсу".
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Евгений Корешков покинул должность главного тренера челябинского "Трактора", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Корешков вошел в тренерский штаб челябинцев 21 ноября 2025 года. 16 декабря он был назначен на должность главного тренера.
"Хоккейный клуб благодарит Евгения Геннадьевича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности!" - говорится в публикации.
Под руководством Корешкова челябинский клуб занял шестое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина "Трактор" со счетом 1-4 уступил казанскому "Ак Барсу". Корешкову 56 лет. Ранее он входил в тренерский штаб петербургского СКА, московского ЦСКА, казахстанского "Барыса".
 
