Корешков покинул пост главного тренера "Трактора"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Евгений Корешков покинул должность главного тренера челябинского "Трактора", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Корешков вошел в тренерский штаб челябинцев 21 ноября 2025 года. 16 декабря он был назначен на должность главного тренера.
"Хоккейный клуб благодарит Евгения Геннадьевича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности!" - говорится в публикации.
Под руководством Корешкова челябинский клуб занял шестое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина "Трактор" со счетом 1-4 уступил казанскому "Ак Барсу". Корешкову 56 лет. Ранее он входил в тренерский штаб петербургского СКА, московского ЦСКА, казахстанского "Барыса".