Крикунов: в совет IIHF надо было выдвинуть Ротенберга

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что в совет Международной федерации хоккея (IIHF) следовало выдвинуть кандидатуру первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР), члена совета директоров московского хоккейного клуба "Динамо" Романа Ротенберга.
Ранее правление ФХР приняло решение о выдвижении генерального директора Дмитрия Курбатова в совет IIHF. Выборы пройдут в октябре. С 2021 года членом совета IIHF от России был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.
"На мой взгляд, надо было выдвигать Романа Ротенберга. Но, видимо, наверху другое мнение. В любом случае, Дмитрий Курбатов - хорошая кандидатура, он сможет отстоять интересы российского хоккея", - сказал Крикунов.
Ранее президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что покинет свой пост по истечении срока действия полномочий в октябре. В период президентства французского функционера сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.