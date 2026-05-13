Нойер продлит контракт с "Баварией"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер согласовал продление контракта с футбольным клубом еще на один сезон, сообщает Sky Sport в соцсети X.
Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. В составе мюнхенской команды вратарь стал 13-кратным чемпионом Бундеслиги, два раза - победителем Лиги чемпионов, выиграл шесть Кубков и восемь Суперкубков Германии, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира. Вратарь также является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии, за которую сыграл 124 матча.