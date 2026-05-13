11:18 13.05.2026 (обновлено: 11:19 13.05.2026)
Нойер продлит контракт с "Баварией"

Sky Sport: вратарь Нойер продлит контракт с "Баварией" еще на один сезон

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер согласовал продление контракта с футбольным клубом еще на один сезон, сообщает Sky Sport в соцсети X.
По данным источника, стороны достигли полной договоренности, подписание нового контракта с 40-летним голкипером ожидается до завершения сезона. Отмечается, что Нойер останется первым голкипером "Баварии", а 22-летний Йонас Урбиг продолжит получать игровое время в качестве запасного вратаря.
Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. В составе мюнхенской команды вратарь стал 13-кратным чемпионом Бундеслиги, два раза - победителем Лиги чемпионов, выиграл шесть Кубков и восемь Суперкубков Германии, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира. Вратарь также является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии, за которую сыграл 124 матча.
ФутболГерманияМануэль НойерБаварияБундеслигаЛига чемпионов 2025-2026Трансферы
 
