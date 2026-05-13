Суд признал долги основателя "Телеспорта" перед кредиторами

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования двоих кредиторов-физлиц к Петру Макаренко, основателю и бывшему владельцу и руководителю АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших структур на рынке спортивных прав в России, в общем размере около 814 миллионов рублей, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Суд включил в реестр требований кредиторов Макаренко его неисполненные обязательства перед Дмитрием Бахолдиным на сумму свыше 697 миллионов рублей и перед Джорджем Рижинашвили в размере около 117 миллионов рублей. В обоих случаях требования вытекают из договоров займа.

По состоянию на октябрь 2025 года, долги Макаренко оценивались почти в 2,4 миллиарда рублей. Арбитражный суд Московской области тогда признал бизнесмена банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел ранее по заявлению АО "Телеспорт груп". Суд включил тогда в реестр требований кредиторов долг Макаренко перед заявителем в размере около 1,8 миллиарда рублей.

АО "Телеспорт груп" - один из крупнейших игроков на рынке спортивных прав в России . Компания занимается трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.