17:05 13.05.2026 (обновлено: 17:22 13.05.2026)
Депутат бундестага от АдГ подтвердил, что планирует приехать на ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре подтвердил, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
  • Поездка на ПМЭФ запланирована как фракционная, но встречи еще находятся на стадии планирования.
  • В пресс-службе фракции АдГ в бундестаге сообщили, что пока не получали заявок на поездку своих депутатов на ПМЭФ.
БЕРЛИН​, 13 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре подтвердил РИА Новости, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее издание Politico со ссылкой на собственную информацию сообщило, что депутаты АдГ Маркус Фронмайер и Штеффен Котре планируют в начале июня принять участие в ПМЭФ.
"Я поеду в Санкт-Петербург и приму участие в экономическом форуме. Поездка запланирована как фракционная. С кем мы встретимся, пока находится на стадии планирования", — сообщил Котре.
В свою очередь, в пресс-службе фракции АдГ в бундестаге РИА Новости сообщили, что пока не получали заявок на поездку своих депутатов на Петербургский международный экономический форум.
В ноябре прошлого года депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре принял участие в Международном симпозиуме в формате "БРИКС — Европа" на федеральной территории "Сириус". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Бундестаг ГерманииСанкт-ПетербургЕвропаШтеффен КотреБРИКСPoliticoВ мире
 
 
