Депутат бундестага от АдГ подтвердил, что планирует приехать на ПМЭФ

БЕРЛИН​, 13 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре подтвердил РИА Новости, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В свою очередь, в пресс-службе фракции АдГ в бундестаге РИА Новости сообщили, что пока не получали заявок на поездку своих депутатов на Петербургский международный экономический форум.