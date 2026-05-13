Быков назвал финал Кубка Гагарина противостоянием самобытных команд - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
14:49 13.05.2026 (обновлено: 15:20 13.05.2026)
Быков назвал финал Кубка Гагарина противостоянием самобытных команд

  • Вячеслав Быков заявил, что в финале Кубка Гагарина происходит интересное противостояние самобытных команд.
  • В финале Кубка Гагарина играют ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс», счет в серии 1:0 в пользу «Локомотива».
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил РИА Новости, что в финале Кубка Гагарина происходит интересное противостояние самобытных команд.
В финале Кубка Гагарина играют ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс". Счет в серии 1:0 в пользу "Локомотива". В среду в Ярославле состоится второй матч противостояния.
"Обе самобытные, опытные команды! Будет интересное противостояние, поэтому не берусь судить, кто станет обладателем Кубка Гагарина", - сказал Быков.
ХоккейСпортВячеслав БыковЛокомотив (Ярославль)Ак БарсКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
