Клуб НХЛ уволил главного тренера

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Главный тренер "Торонто Мейпл Лифс" Крейг Беруби освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Крейг - выдающийся тренер и еще более замечательный человек. Это решение отражает скорее смену курса внутри организации и возможность начать все заново, нежели оценку работы Крейга. Мы благодарны ему за его лидерские качества, профессионализм и преданность организации "Мейпл Лифс" и желаем Крейгу и его семье только самого лучшего в будущем", - заявил генеральный менеджер "Лифс" Джон Чайка.
Сообщается, что следующий главный тренер "Торонто" определит состав остальной части тренерского штаба.
Беруби 60 лет. Он возглавлял "Торонто" с 2024 года. Текущей весной "кленовые листья" впервые с 2016 года не сумели пробиться в плей-офф НХЛ. Ранее Беруби возглавлял "Филадельфию Флайерз" и "Сент-Луис Блюз", который под его руководством завоевал Кубок Стэнли в 2019 году.
На прошлой неделе Чайка сменил на посту генменеджера Брэда Треливинга. Сразу после этого "Торонто" получил право первого выбора на драфте 2026 года после победы в лотерее.