"Балтика" заявила о готовности Калининграда принять Суперкубок России - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
11:40 13.05.2026
"Балтика" заявила о готовности Калининграда принять Суперкубок России

"Балтика" заявила РФС о готовности Калининграда принять Суперкубок России

  • "Балтика" проинформировала РФС о готовности Калининграда принять матч за Суперкубок России в 2026 году.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Балтика" проинформировала Российский футбольный союз (РФС) о готовности Калининграда принять матч за Суперкубок России в 2026 году, заявил РИА Новости генеральный директор команды Равиль Измайлов.
Матч за Суперкубок России сезона-2023/27 пройдет 18 июля. В матче за этот трофей встретятся победитель чемпионата России (на титул претендуют "Зенит" и "Краснодар") и обладатель Кубка страны ("Спартак" или "Краснодар").
"Вариант с проведением матча за Суперкубок в Калининграде проговаривался издалека. Это будет решение РФС. Мы заявили о готовности принять этот матч", - сказал Измайлов.
Стадион в Калининграде был открыт в 2018 году в преддверии чемпионата мира. В рамках мирового первенства на арене прошли четыре матча. После этого сборная России провела на стадионе матчи в 2018 и 2019 годах, еще одна игра состоится в июне 2026 года. В 2021 году арена приняла матч за Суперкубок России - "Зенит" разгромил "Локомотив" (3:0).
