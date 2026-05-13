"Балтика" заявила о готовности Калининграда принять Суперкубок России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Балтика" проинформировала Российский футбольный союз (РФС) о готовности Калининграда принять матч за Суперкубок России в 2026 году, заявил РИА Новости генеральный директор команды Равиль Измайлов.
"Вариант с проведением матча за Суперкубок в Калининграде проговаривался издалека. Это будет решение РФС. Мы заявили о готовности принять этот матч", - сказал Измайлов.
Стадион в Калининграде был открыт в 2018 году в преддверии чемпионата мира. В рамках мирового первенства на арене прошли четыре матча. После этого сборная России провела на стадионе матчи в 2018 и 2019 годах, еще одна игра состоится в июне 2026 года. В 2021 году арена приняла матч за Суперкубок России - "Зенит" разгромил "Локомотив" (3:0).