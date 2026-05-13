Информационная программа "Вести". Справка

"Вести" – информационная телевизионная программа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
Первый выпуск вышел в эфир 13 мая 1991 года в 17 часов. Ведущей 10-минутной программы стала Светлана Сорокина (в тот день вышло еще два выпуска "Вестей" в 20 и 23 часа, по 15 минут каждый). Этим выпуском программы "Вести" впервые начал свою работу канал РТР (с 2002 года – телеканал "Россия", с января 2010 года – "Россия - 1").
Создателями программы считаются Евгений Киселев*, Олег Добродеев, Олег Попцов (тогда председатель ВГТРК) и Анатолий Лысенко (тогда генеральный директор ВГТРК).
Ведущими программы "Вести" стали бывшие сотрудники программы "Телевизионная служба новостей" Евгений Киселев*, Юрий Ростов, Александр Гурнов, Владислав Флярковский, а также бывшая ведущая программы "600 секунд" Светлана Сорокина. Чуть позже на должность комментатора был приглашен Николай Сванидзе. Юрий Ростов и Светлана Сорокина вели 20-часовой выпуск, Евгений Киселев* и Александр Гурнов – 23-часовой выпуск, а Владислав Флярковский – субботние выпуски. Первым директором программы (до сентября 1991 года) стал бывший заместитель главного редактора Главной редакции информации Центрального телевидения СССР Олег Добродеев. Основной задачей "Вестей" были репортажи текущего дня.
До конца 1993 года "Вести" выходили из "Останкино", 7 сентября 1994 года состоялся выход в эфир из первого ньюсрума на Ямском Поле. Впервые на российском телевидении в новостных выпусках за спиной ведущих вместо стены появилось пространство с работающими корреспондентами. C тех пор студия несколько раз меняла свой дизайн.
Программе "Вести" удалось разрушить информационное доминирование "Первого канала" и его программы "Время" – появление "Вестей" можно назвать "подлинным прорывом, нарушившим, казалось незыблемую монополию главной информационной программы страны".
График выхода в эфир и продолжительность выпусков менялись, программу вели разные российские телеведущие, однако всегда "Вести" старались донести до своих телезрителей наиболее важную и актуальную информацию.
В 1999 году начал работу круглосуточный информационный портал "Вести.Ru", став таким образом одним из первых созданных в России интернет-СМИ. Помимо общественно-политических новостей, сайт освещает важнейшие события в сферах культуры, науки, спорта, высоких технологий и автомобильной индустрии. Отдельная рубрика посвящена новостям из регионов России.
В 2000 году к руководству ВГТРК пришла команда под руководством Олега Добродеева, которая изменился подход к новостям. "Вести" стали первой программой, которая обратилась к региональным новостям, создав "Вести. Время местное". Проект знакомит зрителей с основными политическими, социальными, культурными и спортивными новостями дня, а также с важнейшими событиями, происходящими в регионе. Региональные "Вести" выходят в эфир на более чем 50 языках народов России.
В феврале 2001 года состоялся первый выпуск "Вести-Москва", посвященный жизни столичного региона. Такой формат также стал революционным для своего времени – городских новостей на российском телевидении еще не было. В сентябре того же года была запущена аналитическая программа "Вести недели", в которой ведущий и корреспонденты знакомят зрителей с главными общественно-политическими и политико-экономическими новостями недели. В июле 2002 года в эфир вышли "Вести. Дежурная часть", посвященные правовой тематике.
В 2008 году начала вещание радиостанция "Вести FM" – современное разговорное радио, где основное внимание уделяется оперативной информации и аналитике.
Современные "Вести" отличает безукоризненная точность в работе с информацией, взвешенная подача материалов. Команда профессионалов оперативно знакомит зрителей программы "Вести" с наиболее заметными политическими, социальными, культурными и спортивными новостями дня.
В будние дни программа выходит в эфир каждые два-три часа и работает круглосуточно, чтобы обеспечить вещание во всех часовых поясах. Основной выпуск "Вестей" выходит в 20 часов по московскому времени. Он включает в себя репортажи о важнейших событиях, полученные от собственных российских и зарубежных корреспондентов. Наиболее точная, актуальная и интересная информация поступает в эфир в кратчайшие сроки.
Успехи "Вестей" отмечены профессионалами: программа дважды (1995, 2001) становилась обладателем премии ТЭФИ в номинации "Лучшая информационная программа", в 2023 и 2025 годах получила премию в номинации "Вечерняя информационная программа".
В 2001 году программа "Вести – Москва" была удостоена премии ТЭФИ в номинации "Лучшая информационная программа". В 2016 году лучшей информационной программой были признаны "Вести в 23:00".
Рекордсменом по количеству статуэток "Орфея" стала программа "Вести недели": она получала награды в 2005, 2006, 2007, 2015, 2017, 2023 и 2025 годах как лучшая из информационно-аналитических.
Ведущие программы также неоднократно становились обладателями почетных наград и премий.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень экстремистов и террористов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников