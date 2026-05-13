Информационная программа "Вести". Справка

Ведущими программы "Вести" стали бывшие сотрудники программы "Телевизионная служба новостей" Евгений Киселев*, Юрий Ростов, Александр Гурнов, Владислав Флярковский, а также бывшая ведущая программы "600 секунд" Светлана Сорокина. Чуть позже на должность комментатора был приглашен Николай Сванидзе. Юрий Ростов и Светлана Сорокина вели 20-часовой выпуск, Евгений Киселев* и Александр Гурнов – 23-часовой выпуск, а Владислав Флярковский – субботние выпуски. Первым директором программы (до сентября 1991 года) стал бывший заместитель главного редактора Главной редакции информации Центрального телевидения СССР Олег Добродеев. Основной задачей "Вестей" были репортажи текущего дня.