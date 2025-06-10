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Больше всех наград в номинациях "ТЭФИ-2025" взяли журналисты ВГТРК - РИА Новости, 10.06.2025
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10:19 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/zhurnalisty-2021949576.html
Больше всех наград в номинациях "ТЭФИ-2025" взяли журналисты ВГТРК
Больше всех наград в номинациях "ТЭФИ-2025" взяли журналисты ВГТРК - РИА Новости, 10.06.2025
Больше всех наград в номинациях "ТЭФИ-2025" взяли журналисты ВГТРК
Журналисты ВГТРК стали победителями в десяти номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" национальной премии, присуждаемой за... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:19:00+03:00
2025-06-10T10:19:00+03:00
москва
волчанск
авдеевка
владимир соловьев (телеведущий)
евгений поддубный
дмитрий киселев
вгтрк
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Журналисты ВГТРК стали победителями в десяти номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ - 2025", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ 2025" проходит в трех категориях 9 и 10 июня в Москве: "Информационное и общественно-политическое вещание", "Развлекательное вещание", "Сериалы", охватывая 52 номинации. В номинации "Репортер" одержал победу Евгений Поддубный - репортаж из Волчанска. Вести недели". В номинации "Информационно - аналитическая итоговая программа" выиграли "Вести недели", её ведущий Дмитрий Киселёв выиграл в номинации "Ведущий информационно - аналитической итоговой программы". Программа "Вести 20:00" одержала победу в номинации "Вечерняя информационная программа", в номинации "Ведущий вечерней информационной программы" выиграл Эрнест Мацкявичюс - "Вести 20:00". Эти программы производства ВГТРК вещают на канале "Россия 1". В номинации "Интервьюер" победил Павел Зарубин - "Москва. Кремль. Путин", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" выиграли Ольга Скабеева и Евгений Попов, программа "60 минут", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Журналистское расследование" выиграла программа расследование Эдуарда Петрова: "Кингисеппские", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 24". Программа "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", производитель - "М-продакшн групп", по заказу ВГТРК, канал вещания - "Россия 1" выиграла в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", "Ведущим вечернего общественно-политического ток-шоу" также стал Владимир Соловьев. В категории "Информационное и общественно-политическое вещание" в номинации "Дневная информационная программа" одержала победу программа "Сегодня 16:00", производитель НТВ, канал вещания НТВ. В номинации "Ведущий дневной информационной программы" победила Валерия Кораблёва - "Новости 10:00", производитель и канал вещания: Первый канал. В номинации "Спортивное шоу/программа" одержала победу программа "Биатлон с Дмитрием Губерниевым", производитель НСТ, канал вещания Матч ТВ, в номинации "Ведущий спортивного шоу/программы" победил Роман Костомаров - "Работяги", производитель "М-продакшн", канал вещания "Пятница!". Программа "День добрых дел" выиграла в номинации "Программа социальной направленности", производитель: Пятый канал, МИЦ "Известия", канал вещания: Пятый канал. Программа "Большая игра" победила в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал. В номинации "Информационный сюжет" выиграла работа "Захват аэропорта в Махачкале", производитель: МИЦ "Известия" по заказу РЕН ТВ, канал вещания: РЕН ТВ. В номинации "Документальный фильм" выиграла работа "Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника", производитель: АКЦЕПТ, канал вещания: РЕН ТВ, автор фильма специальный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин, погибший в зоне СВО. В номинации "Специальное телевизионное событие года" выиграл "Официальное вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал, награду вручил актер театра и кино Константин Хабенский. Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России. Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года – фонд "Академия российского телевидения") – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная Медиа Группа, Холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.
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москва, волчанск, авдеевка, владимир соловьев (телеведущий), евгений поддубный, дмитрий киселев, вгтрк, нтв (телеканал), академия российского телевидения, тэфи
Москва, Волчанск, Авдеевка, Владимир Соловьев (телеведущий), Евгений Поддубный, Дмитрий Киселев, ВГТРК, НТВ (телеканал), Академия российского телевидения, ТЭФИ
Больше всех наград в номинациях "ТЭФИ-2025" взяли журналисты ВГТРК

Журналисты ВГТРК победили в десяти номинациях премии "ТЭФИ-2025"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Москве
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Журналисты ВГТРК стали победителями в десяти номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ - 2025", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ 2025" проходит в трех категориях 9 и 10 июня в Москве: "Информационное и общественно-политическое вещание", "Развлекательное вещание", "Сериалы", охватывая 52 номинации.
В номинации "Репортер" одержал победу Евгений Поддубный - репортаж из Волчанска. Вести недели". В номинации "Информационно - аналитическая итоговая программа" выиграли "Вести недели", её ведущий Дмитрий Киселёв выиграл в номинации "Ведущий информационно - аналитической итоговой программы". Программа "Вести 20:00" одержала победу в номинации "Вечерняя информационная программа", в номинации "Ведущий вечерней информационной программы" выиграл Эрнест Мацкявичюс - "Вести 20:00". Эти программы производства ВГТРК вещают на канале "Россия 1".
В номинации "Интервьюер" победил Павел Зарубин - "Москва. Кремль. Путин", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" выиграли Ольга Скабеева и Евгений Попов, программа "60 минут", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Журналистское расследование" выиграла программа расследование Эдуарда Петрова: "Кингисеппские", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 24". Программа "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", производитель - "М-продакшн групп", по заказу ВГТРК, канал вещания - "Россия 1" выиграла в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", "Ведущим вечернего общественно-политического ток-шоу" также стал Владимир Соловьев.
В категории "Информационное и общественно-политическое вещание" в номинации "Дневная информационная программа" одержала победу программа "Сегодня 16:00", производитель НТВ, канал вещания НТВ. В номинации "Ведущий дневной информационной программы" победила Валерия Кораблёва - "Новости 10:00", производитель и канал вещания: Первый канал. В номинации "Спортивное шоу/программа" одержала победу программа "Биатлон с Дмитрием Губерниевым", производитель НСТ, канал вещания Матч ТВ, в номинации "Ведущий спортивного шоу/программы" победил Роман Костомаров - "Работяги", производитель "М-продакшн", канал вещания "Пятница!". Программа "День добрых дел" выиграла в номинации "Программа социальной направленности", производитель: Пятый канал, МИЦ "Известия", канал вещания: Пятый канал.
Программа "Большая игра" победила в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал. В номинации "Информационный сюжет" выиграла работа "Захват аэропорта в Махачкале", производитель: МИЦ "Известия" по заказу РЕН ТВ, канал вещания: РЕН ТВ. В номинации "Документальный фильм" выиграла работа "Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника", производитель: АКЦЕПТ, канал вещания: РЕН ТВ, автор фильма специальный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин, погибший в зоне СВО. В номинации "Специальное телевизионное событие года" выиграл "Официальное вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал, награду вручил актер театра и кино Константин Хабенский.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года – фонд "Академия российского телевидения") – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная Медиа Группа, Холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.
Подготовка информационно-аналитической программы Вести недели к выходу в эфир. В студии на дальнем плане: генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий программы Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг итоговых программ
9 января, 19:48
 
МоскваВолчанскАвдеевкаВладимир Соловьев (телеведущий)Евгений ПоддубныйДмитрий КиселевВГТРКНТВ (телеканал)Академия российского телевиденияТЭФИ
 
 
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