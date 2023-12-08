https://ria.ru/20231208/tefi-1914784077.html
"Вести недели" стала лучшей итоговой программой на ТЭФИ-2023
"Вести недели" стала лучшей итоговой программой на ТЭФИ-2023 - РИА Новости, 09.12.2023
"Вести недели" стала лучшей итоговой программой на ТЭФИ-2023
Победителем в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" стал проект "Вести недели", сообщается в Telegram-канале платформы "Смотрим". РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T22:14
2023-12-08T22:14
2023-12-09T13:00
москва
эрнст неизвестный
академия российского телевидения
культура
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Победителем в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" стал проект "Вести недели", сообщается в Telegram-канале платформы "Смотрим". Второй день торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2023 проходит в пятницу в Москве: награды получают победители номинаций категории информационного и общественно-политического вещания. "Победитель в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" - Программа "Вести недели", Канал вещания: "Россия 1", - говорится в сообщении. ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, эрнст неизвестный, академия российского телевидения
Москва, Эрнст Неизвестный, Академия российского телевидения, Культура
"Вести недели" стала лучшей итоговой программой на ТЭФИ-2023
"Вести недели" стала лучшей аналитической итоговой программой на ТЭФИ-2023
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Победителем в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" стал проект "Вести недели", сообщается в Telegram-канале платформы "Смотрим".
Второй день торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2023 проходит в пятницу в Москве: награды получают победители номинаций категории информационного и общественно-политического вещания.
"Победитель в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" - Программа "Вести недели", Канал вещания: "Россия 1", - говорится в сообщении.
ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.
Военкор Кулько стал победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер"