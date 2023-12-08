https://ria.ru/20231208/tefi-1914784077.html

"Вести недели" стала лучшей итоговой программой на ТЭФИ-2023

"Вести недели" стала лучшей итоговой программой на ТЭФИ-2023 - РИА Новости, 09.12.2023

"Вести недели" стала лучшей итоговой программой на ТЭФИ-2023

Победителем в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" стал проект "Вести недели", сообщается в Telegram-канале платформы "Смотрим". РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-08T22:14

2023-12-08T22:14

2023-12-09T13:00

москва

эрнст неизвестный

академия российского телевидения

культура

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Победителем в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" стал проект "Вести недели", сообщается в Telegram-канале платформы "Смотрим". Второй день торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2023 проходит в пятницу в Москве: награды получают победители номинаций категории информационного и общественно-политического вещания. "Победитель в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" - Программа "Вести недели", Канал вещания: "Россия 1", - говорится в сообщении. ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

https://ria.ru/20231208/tefi-1914783231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, эрнст неизвестный, академия российского телевидения