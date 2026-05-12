Первые семьи бюджетников Мордовии получили жилье при рождении ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Сорок семь семей Мордовии воспользовались новой жилищной программой для бюджетников при рождении ребенка, первые 4 семьи уже получили жилье, сообщает пресс-служба главы республики.
Вопросы реализации региональной жилищной программы для семей бюджетников с детьми обсудили в доме Республики во вторник в ходе совещания под председательством руководителя региона Артема Здунова.
"Для нас жилищная поддержка семей при рождении детей крайне важна. Эту программу очень ждали люди. Поэтому принципиально не только как мы ее реализуем, но и каким образом можем усовершенствовать", – цитирует пресс-служба слова Здунова. Он отметил, что "мера поддержки только набирает обороты, но первые четыре семьи уже получили новые квартиры, на очереди еще 43 семьи-претендента".
"Уже приобретено 206 однокомнатных и двухкомнатных квартир в строящихся многоквартирных домах в Саранске и Рузаевке. Важно, что в столице дом располагается в строящемся микрорайоне на улице Косарева, где есть новая школа. В перспективе – строительство детского сада с ясельными группами. Первый дом будет сдан в мае, а все квартиры семьи получают уже с социальной отделкой", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе главы региона, новая жилищная программа начала работать в Мордовии в ноябре 2025 года. Ее основные критерии – рождение ребенка с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года и работа родителей в бюджетной сфере региона. Квартиры для проживания предоставляются по договорам найма и с правом выкупа от 0,1 до 70% их среднерыночной стоимости. Размер процента зависит от количества рожденных детей и срока трудовой деятельности. Всю работу с семьями по оформлению необходимых документов ведет республиканский фонд развития жилищного строительства и жилищной поддержки семей с детьми.
