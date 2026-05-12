Первые семьи бюджетников Мордовии получили жилье при рождении ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Сорок семь семей Мордовии воспользовались новой жилищной программой для бюджетников при рождении ребенка, первые 4 семьи уже получили жилье, сообщает пресс-служба главы республики.

Вопросы реализации региональной жилищной программы для семей бюджетников с детьми обсудили в доме Республики во вторник в ходе совещания под председательством руководителя региона Артема Здунова.

"Для нас жилищная поддержка семей при рождении детей крайне важна. Эту программу очень ждали люди. Поэтому принципиально не только как мы ее реализуем, но и каким образом можем усовершенствовать", – цитирует пресс-служба слова Здунова. Он отметил, что "мера поддержки только набирает обороты, но первые четыре семьи уже получили новые квартиры, на очереди еще 43 семьи-претендента".

"Уже приобретено 206 однокомнатных и двухкомнатных квартир в строящихся многоквартирных домах в Саранске и Рузаевке. Важно, что в столице дом располагается в строящемся микрорайоне на улице Косарева, где есть новая школа. В перспективе – строительство детского сада с ясельными группами. Первый дом будет сдан в мае, а все квартиры семьи получают уже с социальной отделкой", - говорится в сообщении.