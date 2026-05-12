Рейтинг@Mail.ru
Первые семьи бюджетников Мордовии получили жилье при рождении ребенка - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
16:02 12.05.2026
Первые семьи бюджетников Мордовии получили жилье при рождении ребенка

Сорок семь семей Мордовии воспользовались жилищной программой для бюджетников

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Девушка открывает дверь квартиры
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Сорок семь семей Мордовии воспользовались новой жилищной программой для бюджетников при рождении ребенка, первые 4 семьи уже получили жилье, сообщает пресс-служба главы республики.
Вопросы реализации региональной жилищной программы для семей бюджетников с детьми обсудили в доме Республики во вторник в ходе совещания под председательством руководителя региона Артема Здунова.
"Для нас жилищная поддержка семей при рождении детей крайне важна. Эту программу очень ждали люди. Поэтому принципиально не только как мы ее реализуем, но и каким образом можем усовершенствовать", – цитирует пресс-служба слова Здунова. Он отметил, что "мера поддержки только набирает обороты, но первые четыре семьи уже получили новые квартиры, на очереди еще 43 семьи-претендента".
"Уже приобретено 206 однокомнатных и двухкомнатных квартир в строящихся многоквартирных домах в Саранске и Рузаевке. Важно, что в столице дом располагается в строящемся микрорайоне на улице Косарева, где есть новая школа. В перспективе – строительство детского сада с ясельными группами. Первый дом будет сдан в мае, а все квартиры семьи получают уже с социальной отделкой", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе главы региона, новая жилищная программа начала работать в Мордовии в ноябре 2025 года. Ее основные критерии – рождение ребенка с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года и работа родителей в бюджетной сфере региона. Квартиры для проживания предоставляются по договорам найма и с правом выкупа от 0,1 до 70% их среднерыночной стоимости. Размер процента зависит от количества рожденных детей и срока трудовой деятельности. Всю работу с семьями по оформлению необходимых документов ведет республиканский фонд развития жилищного строительства и жилищной поддержки семей с детьми.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Мордовии обсудили доступность жилья для семей с детьми
28 апреля, 17:01
 
Республика МордовияЖильеСаранскАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала