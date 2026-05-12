Рублев сыграет с Синнером в четвертьфинале "Мастерса" в Риме - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Теннис
 
20:39 12.05.2026
Рублев сыграет с Синнером в четвертьфинале "Мастерса" в Риме

Рублев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Риме, где сыграет с Синнером

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме.
  • В матче четвертого раунда Рублев одержал волевую победу над Николозом Басилашвили, а в четвертьфинале сыграет против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче четвертого раунда Рублев (14-я ракетка мира) одержал волевую победу над грузином Николозом Басилашвили (117) со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Internazionali BNL d'Italia
12 мая 2026 • начало в 18:10
Завершен
Андрей Рублев
2 : 13:67:66:2
Николоз Басилашвили
Календарь Турнирная таблица История встреч
В начале второго сета россиянин получил штрафное очко после второго предупреждения за нецензурную брань, в результате чего он проиграл свою подачу.
В четвертьфинале Рублев сыграет против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
