Рублев сыграет с Синнером в четвертьфинале "Мастерса" в Риме

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.

В матче четвертого раунда Рублев (14-я ракетка мира) одержал волевую победу над грузином Николозом Басилашвили (117) со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут.

В начале второго сета россиянин получил штрафное очко после второго предупреждения за нецензурную брань, в результате чего он проиграл свою подачу.