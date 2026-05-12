Рублев выругался на весь стадион во время матча "Мастерса"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев громко выругался во время матча четвертого круга грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме против Николоза Басилашвили из Грузии.

Рублев проиграл стартовый сет со счетом 3:6, а на своей подаче в первом гейме второго сета россиянин сначала не смог реализовать геймбол, а потом позволил сопернику заработать брейк-пойнт, отправив с форхенда мяч в коридор.