Рейтинг@Mail.ru
Рублев выругался на весь стадион во время матча "Мастерса" - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
20:38 12.05.2026 (обновлено: 20:40 12.05.2026)
Рублев выругался на весь стадион во время матча "Мастерса"

Рублев громко выругался во время матча "Мастерса" в Риме и получил штраф

© Соцсети теннисистаАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Соцсети теннисиста
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев проиграл стартовый сет в матче четвертого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме против Николоза Басилашвили из Грузии.
  • Рублев был оштрафован на очко за нецензурную брань во время матча.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев громко выругался во время матча четвертого круга грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме против Николоза Басилашвили из Грузии.
Рублев проиграл стартовый сет со счетом 3:6, а на своей подаче в первом гейме второго сета россиянин сначала не смог реализовать геймбол, а потом позволил сопернику заработать брейк-пойнт, отправив с форхенда мяч в коридор.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Internazionali BNL d'Italia
12 мая 2026 • начало в 18:10
Завершен
Андрей Рублев
2 : 13:67:66:2
Николоз Басилашвили
Календарь Турнирная таблица История встреч
После этого Рублев громко выкрикнул нецензурное слово на русском языке. Судья на вышке вынесла второе предупреждение россиянину, а затем выписала штраф, отдав очко Басилашвили, который в результате забрал подачу россиянина.
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Зверев не смог выйти в четвертьфинал "Мастерса" в Риме
Вчера, 17:52
 
ТеннисАндрей РублевНиколоз БасилашвилиАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала