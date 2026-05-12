Рублев выругался на весь стадион во время матча "Мастерса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Андрей Рублев проиграл стартовый сет в матче четвертого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме против Николоза Басилашвили из Грузии.
- Рублев был оштрафован на очко за нецензурную брань во время матча.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев громко выругался во время матча четвертого круга грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме против Николоза Басилашвили из Грузии.
Рублев проиграл стартовый сет со счетом 3:6, а на своей подаче в первом гейме второго сета россиянин сначала не смог реализовать геймбол, а потом позволил сопернику заработать брейк-пойнт, отправив с форхенда мяч в коридор.
12 мая 2026
После этого Рублев громко выкрикнул нецензурное слово на русском языке. Судья на вышке вынесла второе предупреждение россиянину, а затем выписала штраф, отдав очко Басилашвили, который в результате забрал подачу россиянина.