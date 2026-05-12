Раков может заменить Батракова в составе "Локомотива", заявил Кузьмичев - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
15:23 12.05.2026 (обновлено: 15:58 12.05.2026)
Раков может заменить Батракова в составе "Локомотива", заявил Кузьмичев

Агент Кузьмичев: Раков может заменить Батракова в составе ФК "Локомотив"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агент футболиста московского "Локомотива" Владимир Кузьмичев не исключил, что Вадим Раков может заменить Алексея Батракова в случае его ухода из клуба.
  • Вадим Раков может сыграть на позиции центрального нападающего, но его основная позиция — крайний нападающий или зона десятого номера.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Агент футболиста московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости не стал исключать, что другой его клиент Вадим Раков может заменить полузащитника в случае ухода из столичного клуба.
Вадим Раков не выходил на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 1 ноября, когда "Крылья Советов", за которые он выступал на правах аренды, в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо". Его аренда была рассчитана до лета 2026 года, но была досрочно прервана в середине апреля из-за травмы. В настоящее время в составе "Локомотива" есть один номинальный центральный нападающий - Дмитрий Воробьев. Николай Комличенко в мае получил травму колена и перенес операцию.
"Возвращение Вадима в общую группу планируется к началу сборов. В свете травмы Николая Комличенко он может играть в центре нападения, но его основная позиция - крайний нападающий или в зоне десятого номера. Вадим может сыграть как центральный нападающий, но мы же видели, как Михаил Михайлович Галактионов видит его - либо с краю, либо на месте, где Алексей Батраков играет", - сказал Кузьмичев.
Ранее появлялась информация о возможном трансфере Батракова в летнее трансферное окно во французский "ПСЖ". Кузьмичев в разговоре с журналистами в мае не стал подтверждать информацию о том, что спортивный директор парижан Луиш Кампуш после завершения сезона прибудет в Москву на переговоры. Вместе с тем он отметил, что скаутов действующего победителя Лиги чемпионов не было на матчах "Локомотива".
"Лешу трудно заменить, но Вадик - очень талантливый парень, и мы это увидели. Главное, чтобы он сейчас восстановился и вернулся на тот уровень, который мы видели в начале чемпионата", - отметил собеседник агентства.
В текущем сезоне Раков провел за "Крылья Советов" 11 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.
ФутболСпортАлексей БатраковВладимир КузьмичёвКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Лига чемпионов 2025-2026Динамо МоскваЛокомотив (Москва)Вадим Раков
 
