Раков может заменить Батракова в составе "Локомотива", заявил Кузьмичев

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Агент футболиста московского "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости не стал исключать, что другой его клиент Вадим Раков может заменить полузащитника в случае ухода из столичного клуба.

Вадим Раков не выходил на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 1 ноября, когда "Крылья Советов", за которые он выступал на правах аренды, в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо". Его аренда была рассчитана до лета 2026 года, но была досрочно прервана в середине апреля из-за травмы. В настоящее время в составе "Локомотива" есть один номинальный центральный нападающий - Дмитрий Воробьев. Николай Комличенко в мае получил травму колена и перенес операцию.

« "Возвращение Вадима в общую группу планируется к началу сборов. В свете травмы Николая Комличенко он может играть в центре нападения, но его основная позиция - крайний нападающий или в зоне десятого номера. Вадим может сыграть как центральный нападающий, но мы же видели, как Михаил Михайлович Галактионов видит его - либо с краю, либо на месте, где Алексей Батраков играет", - сказал Кузьмичев.

Ранее появлялась информация о возможном трансфере Батракова в летнее трансферное окно во французский "ПСЖ". Кузьмичев в разговоре с журналистами в мае не стал подтверждать информацию о том, что спортивный директор парижан Луиш Кампуш после завершения сезона прибудет в Москву на переговоры. Вместе с тем он отметил, что скаутов действующего победителя Лиги чемпионов не было на матчах "Локомотива".

« "Лешу трудно заменить, но Вадик - очень талантливый парень, и мы это увидели. Главное, чтобы он сейчас восстановился и вернулся на тот уровень, который мы видели в начале чемпионата", - отметил собеседник агентства.