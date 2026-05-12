Бронзовый призер Олимпийских игр возглавил спорткомитет Тверской области

КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Петухов назначен руководителем комитета по физической культуре и спорту Тверской области, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
"Принял решение назначить на должность руководителя комитета по физической культуре и спорту Тверской области известного российского спортсмена Алексея Петухова. Уверен, чемпиону мира, бронзовому призеру Олимпийских игр по плечу реализовать наши самые амбициозные задачи в спорте", - сообщил Королев на платформе "Макс".
Он добавил, что уже обсудил с Петуховым приоритеты в работе.
"Развитие профессионального и массового спорта, необходимой инфраструктуры, системы физического воспитания у детей и молодежи. Поставил новому главе комитета задачу показать значимые результаты в работе", - сообщил Королев.
Ранее Петухов возглавлял комитет по физической культуре и спорту Курской области.