Рейтинг@Mail.ru
Бронзовый призер Олимпийских игр возглавил спорткомитет Тверской области - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 12.05.2026
Бронзовый призер Олимпийских игр возглавил спорткомитет Тверской области

Спорт в Тверской области возглавил олимпийский призер Алексей Петухов

© Фото : социальные сетиАлексей Петухов
Алексей Петухов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : социальные сети
Алексей Петухов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Петухов назначен руководителем комитета по физической культуре и спорту Тверской области.
  • Врио губернатора Виталий Королев уверен, что Алексей Петухов сможет реализовать амбициозные задачи в спорте.
  • Алексей Петухов уже обсуждал с Виталием Королевым приоритеты в работе, включая развитие профессионального и массового спорта, необходимой инфраструктуры и системы физического воспитания у детей и молодежи.
КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Петухов назначен руководителем комитета по физической культуре и спорту Тверской области, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
"Принял решение назначить на должность руководителя комитета по физической культуре и спорту Тверской области известного российского спортсмена Алексея Петухова. Уверен, чемпиону мира, бронзовому призеру Олимпийских игр по плечу реализовать наши самые амбициозные задачи в спорте", - сообщил Королев на платформе "Макс".
Он добавил, что уже обсудил с Петуховым приоритеты в работе.
"Развитие профессионального и массового спорта, необходимой инфраструктуры, системы физического воспитания у детей и молодежи. Поставил новому главе комитета задачу показать значимые результаты в работе", - сообщил Королев.
Ранее Петухов возглавлял комитет по физической культуре и спорту Курской области.
Алексей Петухов - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
"Так хапанул": чемпион мира хотел отказаться от поста министра
25 марта, 09:12
 
СпортКурская областьВиталий Королев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала