Бронзовый призер Олимпийских игр возглавил спорткомитет Тверской области

КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Петухов назначен руководителем комитета по физической культуре и спорту Тверской области, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

"Принял решение назначить на должность руководителя комитета по физической культуре и спорту Тверской области известного российского спортсмена Алексея Петухова . Уверен, чемпиону мира, бронзовому призеру Олимпийских игр по плечу реализовать наши самые амбициозные задачи в спорте", - сообщил Королев на платформе " Макс ".

Он добавил, что уже обсудил с Петуховым приоритеты в работе.

"Развитие профессионального и массового спорта, необходимой инфраструктуры, системы физического воспитания у детей и молодежи. Поставил новому главе комитета задачу показать значимые результаты в работе", - сообщил Королев.