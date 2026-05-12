Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность.
- Перес заявил, что кризис был использован для нападок на него лично, и призвал всех желающих баллотироваться на выборах.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность после второго подряд сезона без титулов, сообщает El Confidencial.
Перес заявил, что кризис был использован для нападок на него лично, и призвал всех желающих баллотироваться на выборах.
«
"Я хочу поговорить о тех, кто стоит за этой кампанией. Говорят, что за кулисами работают люди, которые готовятся к участию в выборах, что ж, я приглашаю их баллотироваться", - сказал президент "сливочных".
Пересу 79 лет, он занимал должность президента "Реала" с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году. При его руководстве клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды - Кубок и семь раз - Суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз - Суперкубка УЕФА, пять раз - клубного чемпионата мира и дважды - Межконтинентального кубка.