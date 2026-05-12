Легенду "Барселоны" крупно оштрафовали за торговлю акциями

Пике 39 лет, он является воспитанником "Барселоны" и завершил игровую карьеру в ноябре 2022 года.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Жерар Пике оштрафован испанским финансовым регулятором на 200 тысяч евро за инсайдерскую торговлю акциями, сообщает COPE.

Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) обвинила Пике в покупке 104 166 акций компании Aspy Global Services в 2021 году за несколько дней до публичного объявления о ее поглощении. По данным регулятора, Пике воспользовался конфиденциальной информацией, что позволило ему впоследствии перепродать подорожавшие на 20% акции. CNMV квалифицировала это нарушение как очень серьезное.

На 100 тысяч долларов был оштрафован бизнесмен Элиас Наварро, передавший Пике инсайдерскую информацию о предстоящем поглощении. Пике и Наварро имеют право подать апелляцию в Верховный суд Испании.

В начале мая Пике, владеющий футбольным клубом "Андорра", был дисквалифицирован на шесть матчей второго по силе дивизиона Испании - Сегунды за оскорбление арбитра.