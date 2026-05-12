Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге автобус въехал в опору ограждения - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 12.05.2026
В Петербурге автобус въехал в опору ограждения

В Петербурге автобус въехал в опору ограждения, водителя госпитализировали

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге автобус въехал в опору ограждения.
  • По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, других пострадавших нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Водителю автобуса в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, стало плохо за рулем, он наехал на опору ограждения и госпитализирован, других пострадавших в ДТП нет, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло утром во вторник у дома №22 по улице Моисеенко.
"Водитель автобуса потерял управление и совершил наезд на опору ограждения. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Других пострадавших в аварии нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Полиция Петербурга нашла водителя автобуса, который спал за рулем
23 января, 21:50
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала