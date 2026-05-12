В Петербурге автобус въехал в опору ограждения

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге автобус въехал в опору ограждения.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, других пострадавших нет.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Водителю автобуса в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, стало плохо за рулем, он наехал на опору ограждения и госпитализирован, других пострадавших в ДТП нет, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло утром во вторник у дома №22 по улице Моисеенко.

"Водитель автобуса потерял управление и совершил наезд на опору ограждения. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Других пострадавших в аварии нет", - говорится в сообщении.