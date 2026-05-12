Остапенко уступила Кырсте в четвертьфинале турнира в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Латвийка Елена Остапенко уступила румынке Соране Кырсте в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.
- Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:0) в пользу Кырсти.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Латвийка Елена Остапенко уступила румынке Соране Кырсте в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:0) в пользу Кырсти, которая занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Остапенко является 36-й ракеткой мира. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.
В полуфинале Кырстя встретится с победительницей матча между американкой Кори Гауфф (4-я ракетка мира) и россиянкой Миррой Андреевой (7).