КДК рассмотрит поведение игрока "Динамо" Осипенко в матче с "Краснодаром"
14:33 12.05.2026
КДК рассмотрит поведение игрока "Динамо" Осипенко в матче с "Краснодаром"

  • Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неспортивное поведение защитника московского «Динамо» Максима Осипенко.
  • Эпизод произошел в матче 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром», где «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1.
  • КДК рассмотрит поведение Осипенко в четверг на основании материалов средств массовой информации.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неспортивное поведение защитника московского "Динамо" Максима Осипенко по итогам матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром", сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1. Действующий чемпион России "Краснодар" (63 очка) по итогам тура уступил первое место петербургскому "Зениту" (65), "Динамо" (42) занимает восьмую строчку. После победного гола у Осипенко произошла словесная перепалка с защитником "Краснодара" Диего Костой.
Российская премьер-лига (РПЛ)
11 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Динамо Москва
2 : 1
Краснодар
48‎’‎ • Константин Тюкавин
(Хуан Касерес)
90‎’‎ • Иван Сергеев
32‎’‎ • Диего
(Эдуард Сперцян)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"КДК рассмотрит неспортивное поведение Максима Осипенко в четверг. Эпизод будет рассмотрен по материалам средств массовой информации", - сообщили в пресс-службе РФС.
