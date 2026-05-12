КДК рассмотрит поведение игрока "Динамо" Осипенко в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неспортивное поведение защитника московского "Динамо" Максима Осипенко по итогам матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром", сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.

В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1. Действующий чемпион России "Краснодар" (63 очка) по итогам тура уступил первое место петербургскому "Зениту" (65), "Динамо" (42) занимает восьмую строчку. После победного гола у Осипенко произошла словесная перепалка с защитником "Краснодара" Диего Костой.