Мостовой оценил шансы на победу "Краснодара" в чемпионской гонке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что футбольные чудеса иногда случаются, поэтому "Краснодар" еще может стать чемпионом, хотя команда сама виновата в том, что упустила преимущество в гонке с "Зенитом".
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1. Действующий чемпион России "Краснодар" (63 очка) по итогам тура уступил лидерство в таблице петербургскому "Зениту" (65).
"Чем футбол прекрасен - чудеса иногда бывают. Иногда. "Зенит" будет выходить и стараться выиграть. До сегодняшнего тура все зависело от "Краснодара". Но, как я и говорил, "Краснодар" мог получить подножку и споткнуться в игре с "Динамо". Это и произошло. Поэтому они сами виноваты. Обидно, что они весь чемпионат шли впереди, даже с отрывом был момент. Но, как я говорил, все решится в последнем туре. Я это сказал еще в первом туре. Вот и все решается в последнем туре. Видите?" — сказал Мостовой.
Отвечая на вопрос о своих симпатиях, Мостовой подчеркнул: "Я ни за ту, ни за другую команду не болею. Я болею за "Спартак". Мне все равно, кто из них станет чемпионом. Кто заслуживает, тот и станет".
В решающем матче "Краснодар" сыграет дома против "Оренбурга". "Зенит" отправится в гости к занимающему десятое место "Ростову".