ВОЗ рекомендовала наблюдать за пассажирами MV Hondius в течение 42 дней

МАДРИД, 12 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует наблюдать за пассажирами и членами экипажа судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, в течение 42 дней с 10 мая, то есть до 21 июня, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, любой человек, у которого появятся симптомы, должен быть немедленно изолирован. Тедрос отметил, что страны, куда были репатриированы пассажиры с лайнера, теперь отвечают за контроль за состоянием их здоровья. Он также сообщил, что ВОЗ попросила эти государства систематически информировать организацию о состоянии пассажиров и членов экипажа в соответствии с международными санитарными правилами.