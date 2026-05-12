ВОЗ рекомендовала наблюдать за пассажирами MV Hondius в течение 42 дней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВОЗ рекомендует наблюдать за пассажирами и членами экипажа судна MV Hondius в течение 42 дней.
- На нидерландском круизном лайнере MV Hondius выявили вспышку хантавируса, подтверждены семь случаев заражения, три человека умерли.
- Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе, испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа.
МАДРИД, 12 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует наблюдать за пассажирами и членами экипажа судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, в течение 42 дней с 10 мая, то есть до 21 июня, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Наша рекомендация заключается в том, что необходимо обеспечить строгий надзор - дома либо в учреждении для карантина - в течение 42 дней, начиная с 10 мая. Таким образом, речь идет о сроке до 21 июня", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
По словам главы ВОЗ, любой человек, у которого появятся симптомы, должен быть немедленно изолирован. Тедрос отметил, что страны, куда были репатриированы пассажиры с лайнера, теперь отвечают за контроль за состоянием их здоровья. Он также сообщил, что ВОЗ попросила эти государства систематически информировать организацию о состоянии пассажиров и членов экипажа в соответствии с международными санитарными правилами.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.