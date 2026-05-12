Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ рекомендовала наблюдать за пассажирами MV Hondius в течение 42 дней - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 12.05.2026
ВОЗ рекомендовала наблюдать за пассажирами MV Hondius в течение 42 дней

ВОЗ рекомендовала наблюдать за пассажирами с судна с хантавирусом до 21 июня

© REUTERS / Hannah McKayКруизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса
Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВОЗ рекомендует наблюдать за пассажирами и членами экипажа судна MV Hondius в течение 42 дней.
  • На нидерландском круизном лайнере MV Hondius выявили вспышку хантавируса, подтверждены семь случаев заражения, три человека умерли.
  • Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе, испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа.
МАДРИД, 12 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует наблюдать за пассажирами и членами экипажа судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, в течение 42 дней с 10 мая, то есть до 21 июня, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Наша рекомендация заключается в том, что необходимо обеспечить строгий надзор - дома либо в учреждении для карантина - в течение 42 дней, начиная с 10 мая. Таким образом, речь идет о сроке до 21 июня", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
По словам главы ВОЗ, любой человек, у которого появятся симптомы, должен быть немедленно изолирован. Тедрос отметил, что страны, куда были репатриированы пассажиры с лайнера, теперь отвечают за контроль за состоянием их здоровья. Он также сообщил, что ВОЗ попросила эти государства систематически информировать организацию о состоянии пассажиров и членов экипажа в соответствии с международными санитарными правилами.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.
Положительный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
У одного из испанцев с MV Hondius предварительно подтвердили хантавирус
11 мая, 22:56
 
В миреКабо-ВердеАргентинаИспанияТедрос Адханом ГебрейесусПедро СанчесВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала