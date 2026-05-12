Гол Юрова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Колорадо"
17.03.2022
07:27 12.05.2026
Гол Юрова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Колорадо"

"Колорадо" обыграл "Миннесоту" в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли

  • «Колорадо Эвеланш» обыграл «Миннесоту Уайлд» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
  • Встреча в Сент-Поле завершилась победой гостей со счетом 5:2.
  • Счет в серии до четырех побед — 3:1 в пользу «Колорадо».
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Миннесоту Уайлд" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 1:0, 4:1). В составе "Колорадо" шайбы забросили Назем Кадри (27-я минута), Росс Колтон (47), Паркер Келли (52), Натан Маккиннон (60) и Брок Нельсон (60). У "Миннесоты" отличились Данила Юров (10) и Никто Штурм (50).
Миннесота
2 : 5
Колорадо
09:46 • Данила Юров
(Брок Фабер, Владимир Тарасенко)
49:15 • Нико Штурм
(Квин Хьюс)
26:08 • Назем Кадри
(Мартин Некаш)
46:56 • Росс Колтон
(Николас Рой)
51:32 • Паркер Келли
(Джек Дрери)
59:27 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш)
59:52 • Брок Нельсон
Голевую передачу на Юрова отдал Владимир Тарасенко. Также в составе "Миннесоты" на льду появились Кирилл Капризов и Яков Тренин, не отметившиеся результативными действиями. За "Колорадо" сыграл Валерий Ничушкин, не набравший очков. Его одноклубник Захар Бардаков не принял участия в матче из-за повреждения.
Счет в серии до четырех побед - 3:1 в пользу "Колорадо". Следующий матч пройдет в Денвере в среду.
