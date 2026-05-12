"Аль-Наср" из-за ошибки вратаря не смог взять титул в игре с "Аль-Хилялем"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу со счетом 1:1.
- «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице с 83 очками, «Аль-Хиляль» идет вторым с 77 баллами и сохранил шансы на титул.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Хилялем" в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
12 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
37’ • Мохамед Симакан
90’ • Бенто Крепски (А)
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Мохамед Симакан (37-я минута), "Аль-Хиляль" спасся от поражения в компенсированное время благодаря автоголу вратаря "Аль-Насра" Бенто (90+8).
Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.
"Аль-Наср", сыгравший на один матч больше соперников, набрал 83 очка и лидирует в турнирной таблице. "Аль-Хиляль" благодаря осечке команды Роналду сохранил шансы на титул и с 77 баллами идет вторым.