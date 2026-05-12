"Аль-Наср" из-за ошибки вратаря не смог взять титул в игре с "Аль-Хилялем"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Хилялем" в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

"Аль-Наср", сыгравший на один матч больше соперников, набрал 83 очка и лидирует в турнирной таблице. "Аль-Хиляль" благодаря осечке команды Роналду сохранил шансы на титул и с 77 баллами идет вторым.