"Аль-Наср" из-за ошибки вратаря не смог взять титул в игре с "Аль-Хилялем" - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
02.09.2021
23:15 12.05.2026
"Аль-Наср" из-за ошибки вратаря не смог взять титул в игре с "Аль-Хилялем"

Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу со счетом 1:1.
  • «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице с 83 очками, «Аль-Хиляль» идет вторым с 77 баллами и сохранил шансы на титул.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Хилялем" в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Мохамед Симакан (37-я минута), "Аль-Хиляль" спасся от поражения в компенсированное время благодаря автоголу вратаря "Аль-Насра" Бенто (90+8).
Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.
"Аль-Наср", сыгравший на один матч больше соперников, набрал 83 очка и лидирует в турнирной таблице. "Аль-Хиляль" благодаря осечке команды Роналду сохранил шансы на титул и с 77 баллами идет вторым.
ФутболСпортСаудовская АравияКриштиану РоналдуАль-НасрАль-Хиляль (Эр-Рияд)Мохамед Симакан
 
